Giulia De Lellis non smette mai di sorprendere. Dopo essere stata ospite di ‘Verissimo’, dove a tratti è sembrata visibilmente emozionata alla visione di un filmato sull’ex Andrea Damante, la bellissima influencer è ritornata a far parlare di sé sul social network Instagram, dove spesso condivide con i suoi fan scatti da bollino rosso. E l’ultima immagine è decisamente vietata ai deboli di cuore.

La 24enne si è ripresa mentre è intenta a godersi appieno i benefici derivanti dalle terme. In particolare, sta effettuando un bagno nelle acque termali di un noto centro benessere situato a Courmayeur, in Valle d’Aosta. La piscina super calda si scontra con le temperature molto fredde registrate sul Monte Bianco. Lei non si è preoccupata minimamente del gelo, visto che si è presentata quasi del tutto senza veli. (Continua dopo la foto)

















La fidanzata del motociclista Andrea Iannone è infatti apparsa in topless, facendo intravedere il suo esplosivo décolleté. Non è stato solo questo dettaglio a surriscaldare il popolare social network. Oltre al suo sguardo ammaliante e sensuale, Giulia sfodera anche un lato B da urlo. Il costume è molto stretto e permette così di far ammirare una delle parti più belle del suo corpo. (Continua dopo la foto)























Oltre 389 mila i like ottenuti. Innumerevoli i post scritti dai suoi fan: “Sempre bella”, “Che spettacolo che sei, sei bellissima”, “Io ti amo!”, “Persona più bella non c’è”, “Che bambola”, “Una meraviglia”, “Pazzesca”. Altri ancora: “Sei immensa”, “Splendida”, “Si fermano gli orologi”, “Mostruosa”, “Vuoi fare schiattare tutti”. C’è anche chi è ironico: “Ti prenderai la febbre…”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Cherry bomb 🍒 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 26 Gen 2020 alle ore 12:22 PST

A ‘Verissimo’ aveva parlato così di Damante: “La verità è che mi conosce un po’, ha detto cose vere. Diciamo che lui è preso di tutto di tante cose. Nella mia vita c’è un’altra persona, sono andata oltre”. Ed a proposito di un futuro da mamma, aveva risposto: “No, non ci sono lavori in corso, ma più in là non lo escludo”. Giulia De Lellis ha festeggiato nei giorni scorsi anche il suo compleanno con una festa a tema ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’: “Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo…si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio, e per fortuna io lo sono. Nel mio mondo”, il post pubblicato dall’influencer.

