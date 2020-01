Ha sconvolto il mondo intero la notizia della morte di Kobe Bryant. La stella Nba, 41 anni, è rimasta vittima di un disastro avvenuto nell’area di Calabasas, in California. Domenica 26 gennaio Bryant era in volo con altre persone quando l’elicottero – un Sikorsky S-76 – è precipitato nella zona compresa tra Las Virgenes Road e Willow Glen Street poco prima delle 10 del mattino, ora locale.

Sul posto sono intervenuti decine di soccorritori e vigili del fuoco ma l’ufficio dello sceriffo della Conte di Los Angeles ha reso noto che i paramedici hanno potuto solo constatare il decesso del pilota e gli 8 passeggeri tra cui anche Gianna Maria, 13 anni, una delle quattro figlie dell’ex cestista. “Kobe vivrà per sempre nel cuore di Los Angeles e sarà ricordato nel corso dei secoli come uno dei nostri più grandi eroi” è stato il commento di Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles, subito dopo la tragica notizia. (Continua dopo la foto)

















Quando la notizia della morte del campione di basket ha iniziato a circolare sui social, da tutto il mondo sono arrivate reazioni sconvolte e messaggi di cordoglio. Giocatori di tutte le squadre di basket, sportivi, personaggi noti dello spettacolo e tanta, tantissima gente comune: tutti sconvolti per la tragedia in California dove ha perso la vita la leggenda della pallacanestro e sua figlia. E tutti uniti alla moglie del campione e mamma di Gianna Maria, Vanessa Laine. (Continua dopo la foto)















Vanessa Laine e Kobe Bryant erano legati da circa vent’anni. Un amore iniziato quando lui era entrato dal poco nella Nba e continuato, fra alti e bassi. Classe 1982, ex modella e oggi imprenditrice nella moda e con 1 milione e mezzo di follower su Instagram, aveva conosciuto la star dei Lakers nel 1999. Due anni più tardi la coppia si era unita in matrimonio ma 11 anni dopo aveva annunciato la volontà di separarsi. Il divorzio non si è però mai concretizzato e nel 2013 Kobe e Vanessa erano tornati insieme. (Continua dopo le foto)











Kobe Bryant e Vanessa, il cui vero nome è Vanessa Cornejo Urbieta, hanno avuto 4 figlie: Natalia Diamante, nata il 19 gennaio 2003, Gianna Maria-Onore, nata il primo maggio 2006 e morta nello stesso incidente che ha coinvolto il padre, Bianka Bella, nata il 5 dicembre 2016, e Capri Kobe, nata il 20 giugno 2019. Solo 8 settimane fa Kobe scriveva sui social: “In questo giorno venti anni fa ho incontrato la mia migliore amica, la mia regina, stasera ho deciso di portarla ad un appuntamento a Disneyland per celebrare l’avvenimento modello vecchio stile”.

