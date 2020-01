Per Francesco Monte il periodo non concede un equilibrio. Alti e bassi per il moro, che è stato recentemente tirato dentro uno scandalo su cui si era taciuto. Oggi viene riaperto quel capitolo, ma Francesco Monte trova subito il modo per incassare il colpo e rialzarsi. Lo scandalo è stato definito “cannagate” ed è avvenuto a ‘L’Isola dei Famosi’, quando la Henger ha accusato l’ex tronista di aver portato con sé della droga all’interno del programma.

Tutto era stato messo a tacere, ma nel recente lavoro che ha interessato la showgirl, ovvero nel brano e nel video del rapper Sciarra, pubblicato su YouTube il 7 Gennaio, si fa un chiaro riferimento al cannagate: “Sciarra dice ok, sempre tutto ok. Non odiarmi, hey, per il cannagate! Sono Eva Henger, forse mi conosci, smetti di guardarmi, hai tutti gli occhi rossi”. Il riferimento è chiaro e Francesco Monte non sembra aver preso molto bene questa frecciatina. Incassa e si rialza, puntando tutto sulla sua vita personale, e non solo. Una nuova storia d’amore con Isabella De Candia, che l’ex tronista sembra volere tutelare. (Continua dopo le foto).































Questa volta le cose devono andare diversamente e Francesco non intende dare in pasto la sua relazione al gossip e ai chiacchiericci social. In passato Francesco sembra aver peccato per essere stato troppo ‘social’. Lo hanno detto le sue ex e lui, adesso, non vuole che voci di corridoio possano inquinare una storia d’amore che sembra procedere per il meglio. Francesco ha dichiarato di non voler più far parlare di sé per le sue conquiste amorose, ma per il suo talento e la sua professione. Questo è un modo che Francesco trova congeniale per tutelare se stesso e, al contempo, non perdere visibilità. (Continua dopo le foto).









La decisione di Francesco sembra trovare subito un riscontro molto coerente. Infatti, concentrandosi sul suo talento, Francesco ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono insieme a Jennifer Lopez. Questo perchè, tempo fa, è stato scelto come protagonista di una campagna pubblicitaria di Guess e Marciano, realizzata a Los Angeles. Un vero successo che non poteva coronarsi con la condivisione social delle foto: “Con soddisfazione e felicità posso mostrarvi finalmente questa straordinaria campagna di Guess e Marciano con la bellissima Jennifer Lopez. Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto internazionale”. Tra i commenti anche quello di Guendalina Tavassi: “Dai è un fotomontaggio?”. (Continua dopo le foto e il post).

E poi continua incredula: “Oddio, ho scoperto solo ora che anche lei ti ha postato!!! Sono davvero sconvolta, dimmi che non ti sei più lavato da quel di?”. Francesco ha risposto con delle faccine sorridenti, manifestazione chiara della soddisfazione che prova per quella importante collaborazione lavorativa. Insomma, forse sarà vero che sentiremo parlare di meno della vita privata di Francesco Monte, ma sarà sicuramente impossibile perdere il vizio. Il lupo lo sa bene.

