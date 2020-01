“Sì, è vero, aspetto un figlio e sono felicissima, finalmente posso dirlo”. Eleonora Daniele aveva annunciato così al settimanale ‘Di Più’ la spettacolare notizia della sua prima gravidanza. La donna aveva anche detto: “Continuerò a lavorare anche con il pancione, perché voglio condividere questa gioia con il pubblico fino al parto, come ha anche fatto la mia amica e collega Lorena Bianchetti, che ha lavorato fino all’ultimo periodo della gravidanza…”.

Soltanto qualche ora fa ha deciso invece di immortalarsi sul suo profilo Instagram, dando vita ad un post davvero molto emozionante. La conduttrice di ‘Storie Italiane’ ha lo sguardo felice rivolto verso l’obiettivo e la sua mano sulla pancia. Ed ha voluto dedicare un messaggio d’amore alla sua bimba che nascerà in futuro. Vediamo cosa ha scritto. (Continua dopo la foto)

















“L’attesa di conoscerti…sento che anche tu scalpiti qui dentro…chissà che carattere avrai…e quanto sarai bella…Per me è un’emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò…”. Eleonora ha inoltre concluso il suo post con l’hashtag #carlottaamoremio. Il suo post ha raccolto un grandissimo consenso ed anche due vip come Simona Ventura e Maria Grazia Cucinotta le hanno risposto postando alcuni cuoricini. (Continua dopo la foto)























Gli altri fan comuni l’hanno inondata di commenti: “Non le resisterai. E sarà stupendo! Auguri Eleonora, un bacio grande”, “La piccolina è fortunata ad avere una mamma come te”, “Che bella che sei”, “Sarà bellissima e l’esperienza di essere mamma indescrivibile”, “Non ho parole per esprimerti tutta la fortuna che ti meriti. Non le resisterai”. (Continua dopo la foto)

La presentatrice Rai, dopo 15 anni trascorsi insieme, si è sposata il 14 settembre scorso con Giulio Tassoni con una cerimonia romanticissima nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma. La sposa era radiosa e stupenda in un abito bianco dalla gonna ampia, corpino stretto e un lungo velo. Classico ed elegante in blu lo sposo, imprenditore farmaceutico di nobili origini. Tra i tanti ospiti vip, anche Al Bano che in chiesa ha dedicato alla coppia un’emozionante Ave Maria. La festa si è spostata in una location super esclusiva, a fianco del Colle del Gianicolo e con vista sul Cupolone. A celebrare la coppia tanti ospiti vip, da Simona Ventura a Elena Santarelli, Maria Grazia Cucinotta, Loredana Bianchetti.

