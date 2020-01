Lucia Bramieri, il gossip choc: il nuovo toy boy Antonello pizzicato con “lei”. Caos

Lucia Bramieri e il toy boy Antonello. Che succede tra i due? Qualche giorno fa, nel salotto di Barbara D’Urso, si è parlato della nuova relazione di Lucia Bramieri. La Bramieri si è detta super felice della nuova frequentazione ed è apparsa raggiante e radiosa. Ora, però, deve essere successo qualcosa… Ma cosa? Non si è ben capito, quel che è certo è che lui è stato beccato insieme a un’altra. E non una qualunque… Ma in compagnia di Manila Gorio, la conduttrice e opinionista trans che spesso vediamo nei salotti di Barbara D’Urso.

Antonello e Manila Gorio sono stati beccati insieme a Roma. E pensare che lui aveva promesso a Lucia Bramieri che l’avrebbe raggiunta a Milano per passare un week-end romantico insieme. Lucia e Antonella si erano conosciuti da poco in Puglia e la loro conoscenza era ed è ancora al livello superficiale. Stare insieme a Milano per qualche giorno sarebbe stata l’occasione perfetta per conoscersi di più… E invece lui ha rovinato tutto. Continua a leggere dopo la foto

















Lucia Bramieri ci aveva creduto: era certa che Antonello potesse essere la persona giusta per costruire un futuro… E Antonello aveva garantito che, una volta portati a termine gli impegni di lavoro, si sarebbe precipitato da Lucia a Milano. Ma ha mentito. E subito sono spuntate le foto che ritraggono il toy boy della Bramieri in compagnia di Manila Gorio. Si tratta di foto compromettenti dove i due mostrano di avere un certo feeling. Qualcosa di più di un’amicizia? Continua a leggere dopo la foto















Ma come si fa? E come reagirà Lucia di fronte alla verità? Per lei sarà dura da digerire visto che è da poco reduce di una grossa delusione amorosa: la Bramieri e Gianluca Mastelli si sono lasciati. “Questa relazione con Gianluca non funzionava. In orizzontale funzionava ma in verticale no. C’erano molte discussioni tra di noi, piangevo sempre e io ho preferito chiudere”, aveva detto a Pomeriggio 5 a settembre 2019. Continua a leggere dopo la foto









“Io gli ho parlato apertamente ma ho fatto un post pubblico sui social network perché in questo modo non sarei più tornata indietro”, disse inoltre Lucia Bramieri. Poverina, sembrava finalmente pronta per godersi una rinnovata felicità con il suo giovane amore e invece… Chissà come andrà a finire questa vicenda…

“Mollato dopo aver fatto l’amore”. Lucia Bramieri, l’ex fidanzato è furioso: lo ricordate a Uomini e Donne?