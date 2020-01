Jacques e Gabriella, i gemellini di Monaco rubano la scena a papà Alberto e mamma Charlène

I figli di Alberto II e Charlène Wittstock sono dolcissimi. Domenica 26 gennaio, le celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato, hanno visto i due gemellini uniti come sempre e pronti a socializzare con la comunità che, prima o poi, li vedrà regnanti. I bambini hanno compiuto 5 anni lo scorso 10 dicembre e sembrano avere la giusta predisposizione a essere socievoli e pieni di vitalità. Sempre complici, intenti a chiacchierare e gi0care insieme, mostrano una chiara tendenza all’ascolto e alla condivisione, doti certamente importanti per chi contribuisce al benessere di un Paese. (Continua dopo le foto e il post).































È sempre stata una volontà di papà, quella di coinvolgerli da subito nella vita pubblica e di palazzo, per quanto l’età possa permettere. Dalle prime apparizioni al balcone di palazzo Grimaldi, ancora piccolissimi, al tradizionale pic nic di fine estate in mezzo ai monegaschi, fino alle celebrazioni più ufficiali di casa Grimaldi. Invece è mamma Charlène attraverso il suo account Instagram a curare momenti di vita quotidiana. Come nel caso del video pubblicato in occasione del suo 42esimo compleanno, quando i gemellini hanno intonato un dolcissimo “Happy birthday”. (Continua dopo la foto e il post).









Una famiglia sicuramente unita, con una mamma e un papà pronti a dedicarsi alla crescita sana dei gemellini. “È spesso estenuante ma anche molto stimolante. Io come madre, scopro, imparo. Trovo meraviglioso seguire la loro evoluzione, il loro percorso. Condividono tra loro un indescrivibile legame di incredibile affetto e dolcezza reciproci. Parlano tra loro tutto il tempo e, come tutti i bambini, a volte possono essere un po’ bruschi, un po’ difficili anche nei loro scambi, ma si sostengono a vicenda incondizionatamente”, queste le affermazioni felici di mamma Charlène. E in effetti le foto dei gemellini durante le celebrazioni di Santa Devota sono una conferma ulteriore. (Continua dopo le foto).

A parlare è ancora la mamma: “Ho il privilegio di fare un certo tipo di vita, è vero, ma spesso sono triste perché mi mancano la mia famiglia e miei amici in Sudafrica. Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente”. La salute del padre preoccupa mamma Charlène, ancora assorta nel dolore per la perdita di due cari amici. Lo scorso 2019 è stato un anno importante, perché i piccoli gemellini hanno fatto visita nel paese nativo della madre, in Sudafrica. Sarebbe bello replicare la sorpresa.

