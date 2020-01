Arisa è stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ e si è sottoposta alla consueta intervista della Cassettiera. Moltissimi gli argomenti trattati dalla cantante che vinse il Festival di Sanremo con ‘Sincerità’. A proposito, ha parlato anche degli occhiali che indossò al Festival oltre all’esperienza del Cantante Mascherato, la famiglia e, udite udite, la confessione sul nuovo fidanzato.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, che è reduce dall’esperienza a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci è arrivata in studio coi capelli cortissimi e biondo chiaro e ha indossato un completo marrone molto bon ton. E del suo look passato ha confidato al pubblico di Rai1: “Portavo questi occhiali quadrati quando facevo l’estetista. Durante quei massaggi si parlava tanto. Mi dissero che quegli occhiali mi avrebbero portato fortuna”. E in effetti così è stato: di strada Arisa ne ha fatta anche se quest’anno, com’è noto, non si esibirà sul palco dell’Ariston. (Continua dopo la foto)

















A ‘Vieni da me’ Arisa ha parlato anche della sua vita privata e della sua famiglia, spiegando che il suo nome d’arte è composto con le prime lettere dei nomi dei suoi genitori e delle sue sorelle, ovvero Assunta, Antonio, Isabella e Sabrina. Poi ha accennato al “grosso problema” che lei e i suoi hanno dovuto affrontare: “Quella cosa ci ha messo alla prova”, ha detto. (Continua dopo la foto)















Quindi le confessioni sulla sua vita sentimentale. Non è mancato un accenno all’amore concluso: “Tra la vita pubblica e privata c’è un abisso. Quando sei una persona non conosciuta ti scegli le persone con cui stare. Quando lavori stai anche con persone che non scegli. E quando c’è troppa gente si sballano gli equilibri, soprattutto quando una storia nasce in un modo e si evolve in un’altra”. (Continua dopo le foto)











E alla fine Arisa si lascia andare: “Ho un ragazzo. Mi fa soffrire tanto, tanto. Ha un bellissimo fondoschiena. È particolare. È friulano. È molto carino, molto paziente. È quasi santo. Se l’amore è stare assieme, aiutarsi nei momenti di difficoltà, resistere sul posto, è un grande amore. È Pesci ascendente Ariete”. A quel punto l’astrologo presente in studio, ha rivelato che per il Leone, il segno zodiacale della cantante, il 2021 potrebbe essere l’anno adatto per il matrimonio. E lei, un po’ in imbarazzo: “Non so, ci dobbiamo pensare”.

