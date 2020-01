L’affascinante ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Nilufar Addati è tornata a parlare di sé ed ha finalmente annunciato una grandiosa novità da un punto di vista lavorativo. Il suo obiettivo è imporsi nel mondo della moda in veste di stilista o in alternativa fondando un proprio marchio di abbigliamento. Nel recente passato aveva comunicato ai suoi fan che avrebbe rivelato importanti novità, ma che avrebbero dovuto pazientare per saperne di più.

Ora il momento tanto atteso è arrivato. Sul suo profilo Instagram ha infatti confidato a tutti i suoi ammiratori di aver dato vita ad una sua collezione di vestiti. Rivelato anche il nome della stessa: ‘Daydreamer Collection’. ‘Daydreamer’ rappresenta anche un tatuaggio inciso sul costato della giovane. Le sue emozioni sono state fortissime e dunque ha voluto condividere questo suo umore alle stelle insieme ai suoi instancabili seguaci. (Continua dopo la foto)

















“Sono molto emozionata e super felice di potervi finalmente presentare Daydreamer Collection”, ha detto nella storia Instagram. Ed ha proseguito affermando: “Nasce la mia collezione di vestiti. Non ci credo, sono mesi che tengo il segreto. Questo sogno è finalmente realtà!”. Nilufar ha inoltre pubblicato un post nella quale è immortalata con un’anteprima di questa collezione che l’ha resa super felice. Vediamo cosa ha scritto. (Continua dopo la foto)























“Questo è un sogno diventato realtà! Vi presento ufficialmente Daydreamer Collection. Dopo mesi in cui ho dovuto mantenere il segreto finalmente posso svelarvi tutto! Sono una sognatrice, lo sapete bene voi cari amici miei, non ho mai smesso di credere nella possibilità di realizzare i miei sogni e grazie a voi tutto ciò è diventato realtà. Da tanto tempo che volevo parlarvene, ma come ogni cosa bella, ha bisogno di tempo, cura e dedizione. Si tratta di un piccolo progetto, al quale tengo tantissimo”, ha aggiunto la Addati. (Continua dopo la foto)

I fan sono impazziti di gioia: “Amore mio, bravissima”, “Tanto felice per te”, “Fantastica, tanti auguri per questa tua nuova avventura”, “Meraviglioso”, “Sono così orgogliosa di te”, “Grande Nilu, splendida tu e splendido l’abito”, “Sei fenomenale, augurissimi di cuore piccola grande donna”. Un momento da ricordare a lungo dunque per l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. Il suo futuro appare roseo e la sua carriera lavorativa potrebbe avere a breve la svolta decisiva.

