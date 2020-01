Nelle ultime settimane la ballerina Heather Parisi aveva fatto discutere per alcune critiche riservate nei confronti dell’attore Checco Zalone e del suo brano musicale, presentato prima dell’uscita del film ‘Tolo Tolo’ nelle sale cinematografiche. Aveva infatti dichiarato: “L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune”.

La donna attualmente si trova ad Hong Kong ed ha voluto dire la sua sul virus che sta sconvolgendo la Cina ed il resto del mondo. Il coronavirus ha già ammazzato oltre 40 persone e nel Paese asiatico è scattata l'allerta al livello massimo. Sul suo profilo Instagram si è immortalata in una veste davvero particolare ed ha commentato l'attuale situazione. Nello scatto sono presenti anche i suoi figli.

















Anche nell'ex colonia britannica l'allarme è altissimo ed infatti Heather e la sua famiglia camminano per strada con le dovute precauzioni. Indossano infatti delle mascherine per coprire il volto affinché non ci sia il rischio della diffusione del contagio. Ricordiamo infatti che questo nuovo virus può trasmettersi anche da uomo a uomo. E secondo le ultime notizie, sarebbe stato infettato all'essere umano attraverso i serpenti, i quali a loro volta sono stati contagiati dai pipistrelli.























Nel post ha scritto: "Pronti a tutto!!! C'è molta preoccupazione per il coronavirus che si sta diffondendo in Cina. A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti di cui 88 sono stati dimessi. Il ricordo della Sars spaventa tutti. Siamo pronti a tutto, o quasi tutto!", ha rivelato la Parisi. Il suo messaggio ha collezionato quasi 8 mila like ed è stato commentato da numerosi fan, che sono in ansia per la salute della showgirl americana naturalizzata italiana.

I fan hanno postato: “Mi dispiace veramente tanto, sono vicina a voi e a tutta la CIna”, “Speriamo bene per tutti”, “Fate attenzione, non si può mai stare tranquilli”, “Forza ragazzi, vi abbracciamo”, “Speriamo che il tutto rientri nel giro di pochi giorni”, “Porca miseria Heather, mi raccomando”. Al momento in Italia non si registrano problemi, visto che i due casi sospetti di Parma e Bari sono rientrati. Ma l’attenzione resta ancora ai massimi livelli in tutto il mondo. La speranza è che il contagio si possa fermare quanto prima.

