“A casa mia ce ne sono 43”. Praticamente ovunque: Wanda Nara, la confessione privatissima

Chi ha seguito gli ultimi serali del Grande Fratello Vip lo saprà. La moglie di Icardi ha saputo stupire tutti con un look davvero scintillante. Completa di tutto, Wanda Nara ha saputo osare e risplendere, omaggiando il pubblico con i suoi migliori sorrisi. L’opinionista del Grande Fratello Vip 4, interviene decisamente poco, ma appena decide di dire la sua diventa molto pungente. Infatti la puntata si è aperta con il botto e a farlo notare è stata proprio Nara.

Antonio Zequila è stato diretto verso Valeria Marini: “È nu ce**o, un mostro”, l’attore si è giustificato: “Ce**o è un’espressione che si usa spesso a Napoli, è un intercalare napoletano, non volevo essere offensivo”. In realtà era furioso perché a “La Repubblica delle Donne”, Valeria Marini ha finto di non conoscerlo: “Beh, lei che mi chiama quello là… er mutanda, insomma… io la Marini la conosco bene in tutti i sensi. La conobbi a Roma quando era molto giovane e io ero un attore che andava al Maurizio Costanzo Show”. Ecco che Wanda Nara ha sentito l’urgenza di intervenire. (Continua dopo la foto e il post).

















Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 24 Gen 2020 alle ore 2:31 PST

“Ma come puoi dire quelle cose su una donna con cui sei stato a letto?”. E ancora: “Ma sono stati insieme, l’ha detto… si è capito bene, non c’è bisogno di un disegno…”. Signorini facendo finta di non sapere: “Ma Antonio, è successo allora?!” e Zequila: “È stato un flirt di gioventù. Ma certo che è successo, perché lo mettete in dubbio?!”. Adesso a Valeria Marini toccherà controreplicare anche su questo. Ma Wanda non è solo diretta, bensì anche una vera ‘maniaca’ del controllo. Ne ha parlato su Tv Sorrisi e Canzoni. (Continua dopo le foto).























Poiché è spesso fuori casa la biondissima ha pensato bene di ricorrere ai ripari e ha confessato che a casa sua ha ben 43 telecamere di sicurezza con cui vede cosa fanno i suoi figli anche quando non è in casa. Ebbene si, li controlla, anche quando è in diretta in tv, tra una pausa pubblicitaria e l’altra del reality show in onda in prima serata su Canale 5. I figli sono tanti: cinque di età differenti. Valentino, 10 anni, Constantino, 9, e Benedicto, 7, avuti da Maxi Lopez, Francesca, 4 anni, e Isabella, 3, nate con il marito Icardi: “Mi godo la loro infanzia. So che il tempo passa velocemente e voglio essere presente il più possibile. Ora che crescono hanno ancora più bisogno di me e dei miei consigli”. (Continua dopo le foto).

“Casa mia è piena di telecamere di sicurezza. Ne ho 43 sparse ovunque, tranne in bagno. Nelle pause del programma mi collego dal cellulare e vedo tutto quello che fanno i miei figli. L’altra sera ho beccato la piccola con l’iPad a letto, anche se sa benissimo che non deve farlo!”, confessa Wanda, spifferando cosa combinano tutti in sua assenza: “Francesca è bravissima, piega le magliette meglio di me. Ha preso da Mauro che è molto preciso e sistema armadi e cassetti alla perfezione”. I figli promettono bene e Wanda Nara può ritenersi una mamma fiera di loro.

