“La mattina inizia così”. Barbara D’Urso esagerata, tutto fuori: il seno ‘scoppia’ dal vestito

Ormai si può definire una celebrità. Barbara D’Urso è tra le donne più seguite, sia sul piccolo schermo che sui social. Riesce sempre a spiazzare con la sua genuinità tipicamente meridionale, mista a quel sano gusto per l’ironia -e l’autoironia- con cui condisce ogni contesto, persino quello più personale. Mai evasiva del tutto, Barbara ama prendersi cura del suo rapporto con il pubblico, senza mai perdere di vista il ruolo da reginetta di ascolti.

Il suo Live, lo show serale di Canale 5, è diventato un format di successo che supera i 3 milioni di ascolti ad ogni puntata con una share che va ben oltre il 23% di share. Altri numeri da capogiro anche per Domenica Live e per Pomeriggio 5. Insomma, a Barbara sembra non mancare davvero nulla per mettere la concorrenza ko, persino sui social. Il suo futuro? Lo immagina così e lo ha raccontato al settimanale Chi: “Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”. (Continua dopo le foto).































Mai scontata e sempre inimitabile, e a tal proposito risponde anche a una domanda stuzzicante, che mette in campo qualche piccola invidia: “Non mi pongo il problema se sono invidiata o stimata dalle colleghe. Io seguo il mio lavoro, mi concentro su quello. Non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro degli altri. Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”. Una donna in pace con il mondo e con se stessa. Cosa si vuole di più? “Mi manca la protezione che solo un uomo può darti, ma anche il supporto, la risata, la complicità…”. Chiaro, no? (Continua dopo la foto).









Oltre al piccolo schermo, Carmelita ha un numero di ‘seguaci’ niente male, si direbbe, da fare invidia a qualsiasi altra influencer esordiente. Su Instagram vanta un numero di follower pari a 2,4 milioni, motivo per cui è bene ‘soddisfare’ sempre le richieste e mostrare la parte migliore di se stessi. Barbara ogni volta stupisce e sa di riuscirlo a fare. Il suo ultimo scatto pubblicato è davvero seducente. Ovviamente l’ironia chiama a sé altra ironia. La maglia di pizzo nero merita anche quello. (Continua dopo la foto e il post).

Oltre 55mila mi piace e commenti davvero significativi: “Che bella che sei”, “Sei semplicemente meravigliosa”, “Buongiorno Barbara, sei la number one sia di bellezza che come conduttrice!”, “Scollatura bellissima e sensuale”, “Stupenda. Fa bene a non leggere i vostri commenti quanta volgarità, invidia”, “Sei una bomba”. Ma alcuni vanno giù pesanti: “Già piena di stucco di mattina?”, “E con i tettoni in bella vista!?”, “E le zinne di fuori”, “Tette all’aria”, “Barbara togli i filtri al cellulare e fatti vedere al naturale, seriamente”. Per Barbara i tempi si fanno duri da vincere, ma lei reggerà sicuramente la competizione e terrà alto l’umore. E non solo quello.

