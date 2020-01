Maddalena Corvaglia è sempre più sexy. Soltanto qualche giorno fa aveva dato il meglio di sé postando alcune foto, mentre era intenta a restare in sospeso su una torretta del bagnino. Tutti non erano riusciti a non fare lo zoom per ammirare il suo spettacolare fisico e soprattutto il lato B da sogno. Poco fa è stata contagiata invece dalla moda del momento: ha dato vita al ‘Dolly Parton Challenge’, facendosi travolgere dal meme Linkedin, Facebook, Instagram e Tinder che sta spopolando in rete.

Ha dunque postato quattro immagini diverse di lei, mentre è ripresa in pose differenti, ed ha chiesto agli ammiratori qual è la loro preferita. Il post è stato molto apprezzato dagli utenti, che hanno inondato il suo profilo di mi piace e di commenti. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha quindi accettato ben volentieri questa novità del web. Ma vediamo che tipo di scatti ha deciso di pubblicare sul popolare social network Instagram. (Continua dopo la foto)

















Nella foto Linkedin indossa una canotta di colore bianco e si tratta di un ritratto di lei in bianco e nero decisamente elegante. Quella Facebook la riprende mentre è al mare e si può ammirare il suo spettacolare lato B ed un fisico mozzafiato. Lo scatto Instagram la vede protagonista con una grande camicia maschile e capelli al vento. Ma è l’ultima ad essere stata apprezzata maggiormente per la sua estrema sensualità. (Continua dopo la foto)























In quello Tinder la bellissima Maddalena è in intimo e si può ammirare un meraviglioso décolleté ed un corpo da far invidia alle ragazze. Intrigante anche la visione di un tatuaggio che sembra venga fuori dallo slip. Il suo sguardo è ammaliante ed ha conquistato gli innumerevoli fan. Le istantanee hanno raccolto la bellezza di oltre 12.800 like. Ma sono stati i messaggi a far maggior rumore. Vediamo cosa hanno affermato gli instancabili supporter della Corvaglia. (Continua dopo la foto)

I seguaci le hanno infatti scritto: “Mi appello al quinto emendamento. Come si fa a scegliere?”, “Chiedere di scegliere una tua foto è come darsi una pugnalata…Stupenda sempre!1”, “Santa to…a”, “Sei bellissima comunque”, “Uno schianto di bellezza”. Corvaglia, classe 1980, dal 2016 al 2018 è stata la presentatrice di ‘Paperissima Sprint’ su Canale 5, mentre nel 2014 e 2015 è stata protagonista su Agon Channel con ‘My Bodyguard’.

“Vuoi farci svenire?”. Laura Pausini mette ‘tutto’ in mostra: la svolta sexy che fa impazzire i fan