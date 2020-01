“Vuoi farci svenire?”. Laura Pausini mette ‘tutto’ in mostra: la svolta sexy che fa impazzire i fan

Nata a Faenza il 16 maggio 1974, Laura Pausini è la cantante italiana più famosa al mondo. In pochissimi anni ha raggiunto il mercato discografico internazionale, conquistando numerosi Paesi europeii e il sud America e ha collaborato con i migliori artisti di tutto il mondo: Madonna, Phil Collins, Ricky Martin, Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Barbra Streisand ed Ennio Morricone.

La cantante diventata celebre con “La solitudine”, è la più pagata al mondo. Nello specifico la compagna del chitarrista Paolo Carta ha conquistato il primo posto fra le dieci cantanti più retribuite nel 2019 su ‘People With Money’ con un fatturato pari a 82 milioni dollari cioè all’incirca 74 milioni di euro. Una donna di successo, una carriera pazzesca e una bellissima famiglia. Laura Pausini gioca anche con la sensualità e proprio in una delle ultime foto pubblicate in rete ha pubblicato una foto in cui mostra, orgogliosa, le sue gambe. (Continua a leggere dopo la foto)

















Circa 2 anni fa Laura Pausini ha perso 16 chili grazie a una particolare dieta che le ha permesso di buttare giù i fastidiosi chili presi durante la gravidanza. Da quel momento ha intensificato l’attività fisica, riservando un’attenzione particolare anche all’alimentazione, così da mantenere i risultati ottenuti faticosamente con la dieta precedente. E dopo tanta fatica si concede scatti molto seducenti. (Continua a leggere dopo la foto)















“Nella vita rischia, che i rimpianti sono peggio!”, è la didascalia dello scatto che la mostra coperta da un cappotto in tweed con una cintura che le cinge il giro vita, le gambe nude accavallate, i piedi scaldi e uno sguardo malizioso. Tantissimi i commenti e i cuori. A chi le scrive “Lau devi fare assolutamente la modella!”, la Pausini risponde ironicamente “Se vabbè”. “Ciao, Io mi sto facendo la buca per sotterrarmi, ciao”, scrive un’altra fan, alla quale Laura risponde “Siete tutte pazze!”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Beh direi che qua con la tua infinita bellezza andiamo oltre alle meraviglie delle meraviglie io ogni volta rimango così di fronte a te e Paolo e proprio fortunato ad averti ogni giorno”, “Vuoi farci sentire male?”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto la foto pubblicata da Laura Pausini. Qualche giorno prima, la cantante aveva pubblicato una foto in cui posava con un miniabito nero, che metteva in evidenza il fisico e sandali con il tacco. Anche in quella occasione i fan erano letteralmente impazziti.

