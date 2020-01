La storia d’amore tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli procede a gonfie vele, dopo essere nata all’interno di ‘Uomini e Donne’. Entrambi manifestano sui social il loro entusiasmo e nelle scorse ore hanno voluto rilasciare un’intervista al magazine del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A quanto pare stanno sempre insieme e con il tempo che passa la loro unione sta diventando sempre più salda.

Lui ha compreso del tutto come vivere la sua relazione con lei, infatti la lascia sfogare e, nonostante i litigi siano presenti, dopo il tutto rientra pacificamente. Ad un mese dall'inizio della love story entrambi si stanno conoscendo sempre più e tra i ricordi che rievocano con estremo piacere c'è una delle ultime esterne, quella a cavallo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le loro dichiarazioni.

















Alessandro ha affermato: "Credo che non dimenticherò mai l'esterna che abbiamo fatto a cavallo. Abbiamo capito di provare un interesse l'uno per l'altra. Era solo l'inizio, ma è stata la prima volta che ho provato delle emozioni forti per lei". E Veronica ha svelato successivamente un dettaglio inedito: "Quello che nessuno sa è che quell'uscita fu organizzata da Alessandro per me, ma la settimana precedente era stata fatta una richiesta da parte mia alla redazione di poter organizzare un'uscita a cavallo, per raccontarmi e parlargli proprio di questa mia passione".























Dunque, la loro passione era già venuta alla luce ed è sembrato quasi che il destino avesse fatto tutto il possibile per farli incontrare nella trasmissione. Incredibile infatti che tutti e due avessero pensato di fare la stessa esterna. Eppure sul web non proprio tutti si complimentano con loro. C'è chi ancora crede che la liaison d'amore sia falsa, ma a quanto pare entrambi non sono toccati minimamente da queste critiche e vanno sempre avanti per la loro strada.

Dopo la scelta, lei aveva dichiarato: “Se rimpiango di non averlo scelto subito? Credo che nulla venga a caso, indietro non si può tornare, se è servito per renderci più uniti oggi e consapevoli, allora va bene così. La prima cosa che abbiamo fatto dopo il programma? Ci siamo stretti. Se Alessandro è l’uomo della mia vita? Il tempo darà tutte le risposte. Ci stiamo vivendo, scoprendo e conoscendo”.

