“Che succede?”. Antonella Clerici, a pochi giorni da Sanremo sono in tanti a notare un certo cambiamento

Antonella Clerici, l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ e volto radioso del piccolo schermo, è tornata in forma. In verità alcuni fan hanno rivelato non poca preoccupazione per il dimagrimento repentino della conduttrice, ma l’ansia è presto scomparsa alla luce delle ultime notizie che parlerebbero di una dieta al ‘top’, pensata proprio per permettere che il benessere non vada incontro a grosse rinunce, ma solo qualche sano accorgimento e qualche corsetta in più.

Pare che Antonella Clerici abbia seguito una dieta nell'ultimo mese, grazie alla quale ha perso 5 kg senza alcuno sforzo. Al settimanale 'Gente' ha parlato la dottoressa Flachi, cui la Clerici si è rivolta. Nessuna ansia per Antonella. La dietologa ha seguito la conduttrice affinché modificasse alcune abitudini sbagliate, sostituendole con altre che le avrebbero permesso di rimettersi in forma senza per questo perdere il piacere della tavola. Un esempio? Cominciare la giornata con un bel bicchiere d'acqua abbondante è quel che ci vuole! La stessa cosa dovrebbe avvenire anche prima del pranzo e della cena, con in totale 5 pasti al giorno.































La colazione e gli spuntini di metà mattinata e pomeriggio non devono mai mancare. Inoltre la dietologa raccomanda la pasta e il pane di tipo integrale: 70 g e con condimenti semplici. Nulla più e nulla meno. Si mangia un po' di tutto, tagliando il cibo spazzatura, gli alcolici, le bevande zuccherate e gassate e i dolci. Viene ammessa la pizza, ma solo come piccolo 'premio' una volta a settimana. Se poi si abbina anche una sana attività fisica, seppur leggera, il gioco è fatto e il nostro organismo ci ringrazierà. Basterebbe anche solo una passeggiata a passo svelto per almeno 40′ circa 3-4 volte a settimana. Antonella Clerici è l'esempio di chi ha messo in pratica tutto questo.









Così Antonella Clerici si può ritenere pronta per affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston in vista della nuova e discusissima edizione del Festival di Sanremo, che nel 2010 l'aveva vista come conduttrice. Cinque anni prima, così come cinque anni prima accanto a Paolo Bonolis. Ma di quale scatto stiamo parlando che avrebbe fatto saltare sulle sedie tutti i fan della biondissima? Lo scatto in questione mostra Antonella Clerici con uno splendido abito nero intenta a scendere le scale del Palais de la Découverte. La foto è accompagnata dalla didascalia: "Sfilata @tonywardcouture #parigi… Mi esercito con la scalinata". Fin qui tutto nella norma, poi il 'ma'.

Sfilata @tonywardcouture #parigi… mi esercito con la scalinata

Tutti hanno notato i chili in meno e scatta l’allarme. Tra i commenti di apprezzamento, anche tanti atri di preoccupazione: “Bellissima brava dimagrita! In ottima forma”, “Meravigliosa. Ma sei dimagrita tanto?”, “Ma che magra, stai benissimo”, “Ma sei dimagrita tantissimo, sei davvero splendida, che silhouette”. Anche Antonella ha sentito la necessità di esprimersi circa le polemiche sollevate sul Festival e all’Ansa Antonella Clerici ha dichiarato: “Le polemiche sono il sale del festival, fanno parte delle regole del gioco e ci sono sempre state. Io posso dirlo: nel ‘mio’ Sanremo ci fu il caso Morgan. Ma poi devono esaurirsi, specie se fondate sul nulla, perché c’è un limite a tutto!”.

