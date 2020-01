Elisa Isoardi “diversa”: a La prova del cuoco l’hanno notato tutti. E dopo quella confessione il super gossip esplode

Messo da parte il passato con Matteo Salvini, Elisa Isoardi si è rifatta una nuova vita con Alessandro Di Paolo, ma il gossip non demorde e colpisce ancora. Non si può certamente dire che la conduttrice non sia osservata nel dettaglio dai suoi fan. Infatti Elisa appare in tv come mai si è vista fino ad ora e a notarlo sono proprio i suoi fidatissimi ‘seguaci’. Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano e adesso alla Prova del Cuoco mette in campo anche qualcosa di più.

Ma perché non è più apparsa in compagnia di Alessandro? Elisa Isoardi è stata criticata perché sembrava non voler dare più notizie di sé nella vita privata. La smentita di una crisi di coppia è arrivata quasi subito. Infatti i due sono apparsi in una foto pubblicata da Diva ed erano molto felici e complici. Qualcosa bolle in pentola e non può essere diversamente. I fan se lo chiedono e mettono insieme i pezzi del puzzle: il silenzio e una breve ‘uscita di scena’, qualcosa starà accadendo e, se non si tratta di una crisi, cosa sarà? Forse l’arrivo di un bebè? (Continua dopo le foto).







































Il pubblico non ha potuto non notare alcuni cambiamenti proprio nell’aspetto fisico della Isoardi che in quest’ultimo periodo sembra essere un po’ ingrassata e durante le puntate di La Prova del cuoco ha indossato degli indumenti larghi. Parlerebbero anche altri dettagli. Forse Elisa sta nascondendo il pancino? Lo direbbe lei stessa di non essere molto in forma. Forse lo studio stracolmo di pietanze e profumi sta iniziando a dare un po’ fastidio alla Isoardi? La conduttrice avrebbe riferito di essere particolarmente stanca per alcune nausee mattutine. (Continua dopo la foto).

Come si sa le nausee mattutine sono tipiche nei primi mesi di gravidanza. Non stupirebbe affatto sapere che la coppia felice stia pensando di metter su famiglia visto che con il manager sembra andare tutto molto bene. Subito dopo Matteo, Alessandro è stato il primo uomo che abbiamo visto al fianco di Elisa e non solo. A lui si deve anche l’aspetto decisamente più solare e sereno della conduttrice. E pensare che all’inizio lei lo aveva definito solo un amico, nonostante varie paparazzate attente a specificare qualcosa di molto più importante, rispetto una semplice amicizia. (Continua dopo le foto).

E come volevasi dimostrare, è accaduto esattamente questo: dopo un primo vociferare su un ritorno di fiamma con il leader della Lega, Elisa sceglie Alessandro. Riguardo Matteo, Elisa ha sempre avuto un duplice atteggiamento: non ha mai parlato male, ammettendo di essere felice per l’ex e Francesca Verdini, ma anche speso non poche frecciatine.: “Vedo che ha fatto un passo avanti e sono felice per lui. Con me era più restio, più trattenuto. Ci sono voluti anni prima che mi portasse in pubblico… Ho fatto da ponte. Sono servita a una cosa importante. Non infliggere alle altre sofferenze o rinunce che aveva inflitto a me. Vedremo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me”. Adesso è tempo di voltare pagina: chissà se quelle nausee non saranno dovute a qualcosa in più di una semplice influenza.

Elisa Isoardi, Claudio Lippi (e il pubblico de ‘La prova del cuoco’) a bocca aperta: “Quei due…”