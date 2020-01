Arisa, le sorelle (Isabella e Sabrina) e mamma Assunta. Fan in tilt per la foto di famiglia: “Siete uguali!”

Arisa ha scelto il suo nome d’arte formando un acronimo delle iniziali della sua famiglia. A come Antonio: il padre autista con la passione per le incisioni su ferro. R come Rosalba: protagonista fra le “Proposte” del Festival di Sanremo 2009 con il brano “Sincerità”. I come Isabella: la sorella con talento per la fotografia e il flauto traverso. S come Sabrina:, la più piccola, pure lei con un promettente futuro da cantante. A come Assunta: la mamma casalinga con l’hobby del decoupage.

Un amore per la famiglia, che poco compare sui social insieme a lei. Recentemente, però, la cantante ha pubblicato una foto dove posa insieme alle sorelle, la mamma e la nipote. Un bellissimo quadro di famiglia tutta al femminile (nella foto manca il papà Antonio) che ha ricevuto tantissimi like.

















"Bathroom, family's favourite room since 1954. #lastdayoftheholiday", ha scritto Arisa a corredo del selfie allo specchio scattato proprio in bagno. Nella foto ci sono mamma Assunta, la sorella Sabrina, che le miglia tantissimo, Isabella e la nipotina. "Super bellissime e fatte tutte con lo stampo", "Siete stupende", "Una famiglia meravigliosa", "Finalmente vediamo le tue sorelle", sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan della cantante.















Ma chi sono le sorelle di Arisa? Sabrina Pippa vive all'estero da diverso tempo, precisamente a Berlino. Nella capitale tedesca ha avuto la fortuna di diventare un'affermata visual artist. Isabella Pippa è molto più schiva e fino a quando la cantante non ha pubblicato le foto insieme a lei non si è mai vista. La giovane lavora come nutrizionista ed health coach.









Recentemente Arisa ha partecipato al programma Il Cantante Mascherato. Nei panni del Barboncino, la cantante si è raccontata dalle pagine del settimanale Oggi. “Mi sarebbe piaciuto continuare, sono sincera. C’era molta tensione, il programma implica tantissime energie. Lavori più per la maschera che per te. E così, quando sono stata esclusa, mi sembrava di non aver dato il giusto merito a Barboncino”.

