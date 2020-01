La favolosa showgirl ed influencer italiana Ludovica Pagani è solita mostrarsi su Instagram, posando in maniera sensuale. Ed i fan praticamente sempre apprezzano al 100% i suoi scatti, ritenuti meravigliosi e a tratta celestiali. Soltanto qualche ora fa ha mandato nuovamente tutti in estasi con un’immagine di sé molto naturale e bella. Questa volta non ha voluto soffermarsi soltanto sulla sua bellezza, ma anche su un difetto che la rende comunque ancora più sexy.

Si è immortalata in una foto in bianco e nero nella quale è senza vestiti. Si può intravedere il suo generoso décolleté, ma ciò che lei ha voluto risaltare è stata quella piccola cicatrice presente sul suo volto, che a molte persone potrebbe rappresentare un problema. Invece per lei non lo è affatto e lo ha ribadito scrivendo un lungo post a riguardo. Ecco cosa ha detto. (Continua dopo la foto)

















Nella didascalia Ludovica ha affermato: “Sapete perché non tolgo questa cicatrice sulla mia guancia? Perché è un difetto, un qualcosa di particolare che nessun altro ha, qualcosa che caratterizza solo me…ma soprattutto che mi ricorda che quando si cade ci si rialza sempre, più forti di prima…con qualche graffio sì, ma più determinati. Da piccola ero tanto tanto insicura di me, non mi piacevo mai, mi trovavo difetti ovunque”. (Continua dopo la foto)























L’influencer ha proseguito: “Poi con il tempo (il nostro amato ed odiato tempo) ho imparato a conoscermi meglio, ad apprezzarmi per chi sono, ma soprattutto ad apprezzare ancora di più quei difetti che mi rendono Ludovica. Nella vita non troverete nessuno che crederà in voi se prima non lo fate voi stessi…Sapete quante porte in faccia? Quanti no, non sei abbastanza? Quanti dove pensi di andare? Non ce la farai mai, eppure non so dove né come ho trovato quella forza dentro di me”. (Continua dopo la foto)

La Pagani ha concluso così: “Ad ogni ostacolo quella forza mi spingeva a correre più forte ed a saltare più in alto. Siate la migliore versione di voi stessi, nessun altro lo farà né lo sarà per voi”. Ed i fan le hanno commentato: “Grande Ludo”, “Quanta saggezza”, “Quella cicatrice ti rende perfetta”, “Bellissime parole, sono totalmente d’accordo con te”, “Unica, fai emozionare”, “Sei semplicemente un esempio Ludo, un punto di riferimento”, “Fatti onore, sei meravigliosa”, “Bello far vedere le proprie cicatrici, non bisogna mai vergognarsene”.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso: finalmente la prima foto social dopo la scelta a Uomini e Donne