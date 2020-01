A Uomini e Donne Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso. Molti avrebbero scommesso di vederlo uscire dal programma con Giovanna Abate, ma lunedì pomeriggio il tronista ha ammesso di essere innamorato dell’altra sua corteggiatrice, Giulia, che è stata la sua scelta. Un sì arrivato dopo una frase che ha emozionato tutti, in primis Tina Cipollari. Per l’opinionista, infatti, è stata “la scelta più belle che abbia mai visto”.

"Ti prego dimmi di sì perché ti amo", ha detto Giulio alla fine del breve ma intenso faccia a faccia sulle famose poltroncine rosse. Breve perché seguito a uno scontro durissimo con Giovanna, che praticamente è stata cacciata dallo studio da un Giulio furioso. Poi i petali rossi e il lungo applauso del pubblico presente in studio.

















I due sono prontissimi a vivere fuori dagli studi televisivi la loro storia d'amore e lo confermato subito dopo la diretta andata in onda lunedì 2o gennaio, quando le telecamere li hanno seguiti all'interno del camerino per raccogliere le prime parole

"Adesso usciamo da qua e non vedo l'ora di stare con lei, giuro, da morire proprio – ha commentato un emozionatissimo Giulio – Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi sono solo felice". E Giulia, altrettanto felice: "Io non ci avevo capito niente". Subito dopo, arriva la telefonata della mamma di Raselli, che si dice commossa e chiede a Giulia di chiamarla Silvana anziché 'signora'.















In queste ore è arrivata anche la prima foto assieme ed è stata pubblicata proprio da Giulio sul suo profilo Instagram: si tratta di uno scatto in cui Giulia morde le labbra al suo fidanzato. "Ricominciamo da qui", scrive Giulio a corredo dello scatto. Anche la D'Urso ha voluto condividere con i suoi follower una foto insieme a Giulio: "Ti amo" e un'emoticon a forma di cuore per suggellare l'unione appena nata.









Tantissimi i commenti per la coppia. Auguri, cuori, like, ma anche tantissime critiche rivolte al corteggiatore, ritenuto da molti scorretto nei confronti di Giovanna, che in effetti era sempre stata la favorita tra le due.

