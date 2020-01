Una delle influencer più seguite ed amate dagli italiani, Chiara Biasi, è al centro dell’attenzione in queste ultime ore per alcune rivelazioni fatte attraverso il social network Instagram. Fondamentali per il suo successo sono stati i consigli della regina del web, Chiara Ferragni, che le ha dato supporto al fine di farla diventare una vera e propria protagonista della moda e dello stile in rete. In passato dei fan le fecero notare la sua incredibile magrezza fisica.

E confessò di essere rimasta vittima di un’ischemia, che la costrinse ad assumere numerosi farmaci per migliorare il suo stato di salute. Poco fa la 29enne originaria di Pordenone è ritornata sull’argomento, rispondendo ad alcune domande poste dai suoi ammiratori sul social. Chiara si è anche soffermata sul suo momentaneo allontanamento da Instagram. A proposito di quest’ultimo aspetto ha rilasciato importanti affermazioni. (Continua dopo la foto)

















“Non mi piace l’idea di essere controllata. Ho fatto un paio di mesi di detox dai social e sto visibilmente meglio. Stare sempre al telefonino mi rende acidissima nella vita reale, e quando ho realizzato questo, ne ho preso un po’ le distanze”, ha detto l’influencer. Dunque, concentrarsi maggiormente sulla vita di tutti i giorni le ha permesso di avere dei miglioramenti da un punto di vista dei rapporti interpersonali. Ma torniamo sull’argomento precedente, ovvero le sue attuali condizioni fisiche. (Continua dopo la foto)























Un seguace le ha chiesto: “Sembri sciupata in viso…problemi di salute?”. E la Biasi ha risposto così, preoccupando un po’ tutti: “Da un paio di mesi circa, sì. Sono stata anche molto male a tratti, ma ora sto un po’ meglio. Spero di aver trovato la cura dopo tanti tentativi e medici”. A quanto pare quindi i problemi fisici non sono ancora soltanto un cattivo ricordo. In passato è stata costretta a prendersi del cortisone per un anno al fine di contenere gli scompensi ormonali. (Continua dopo la foto)

Chiara Biasi, classe 1990, è stata legata sentimentalmente per tre anni con l’ex calciatore ed imprenditore Oscar Branzani. Poi è stata fidanzata con l’atleta Simone Zaza fino al marzo 2018 e, una volta terminata questa storia d’amore, ha lasciato la Spagna, nazione dove conviveva con il giocatore, per fare ritorno in Italia. Ha sul suo corpo numerosissimi tatuaggi, in particolare sulla sua schiena.

