E divorzio reale fu. La nuova vita di Meghan Markle e Harry è in Canada ma, nemmeno a dirlo, i paparazzi continuano a essere in agguato. Lei, che ora pare il ritratto della felicità, è stata fotografata con il piccolo Archie vicino casa. Mentre il piccolo dorme al caldo nel marsupio, la moglie del secondogenito di Carlo e Diana con una mano lo sorregge e con l’altra porta al guinzaglio i suoi cani, Oz e Guy. Sfoggia un look tecnico, ben diverso quindi da quello a cui era abituata a corte.

Con giacca e leggings scuri, berretto di lana e scarponi Meghan, comunque scortata da due guardie del corpo, sceglie l'outfit perfetto per una passeggiata all'aria aperta nell'inverno canadese. Anche il suo Harry ha lasciato l'Inghilterra e raggiunto moglie e figlio in Canada. Come riporta il Daily Mail, ha volato su un aereo della British Airway, partito dallo scalo londinese di Heathrow e atterrato a Vancouver.

















Mentre il fratello William e la moglie Kate Middleton affrontavano l'ultimo ricevimento a Buckingham Palace in rappresentanza della regina, Harry, con cappello di lana, piumino blu e jeans, scendeva dall'aereo con un borsone nero in mano e si è avviato verso la sua nuova vita. Poco prima aveva parlato per la prima volta in pubblico della separazione sua e di Meghan dalla Corona.















Alla cena formale all'ente benefico che sostiene i giovani affetti da Aids, Harry ha ammesso che gli è costato lasciare la sua famiglia ma ha precisato anche che per lui e la moglie "non c'era altra scelta" che abbandonare gli alti doveri reali. Una decisione sofferta, sottolinea, avvenuto dopo mesi di discussioni e "anni di sfide". Ora la nuova vita è in Canada. Ma dove di preciso? Secondo il Sun, la coppia sarebbe pronti ad acquistare una casa nel cuore della Golden Miles, a Vancouver.











Una casa da sogno di ben 640 metri quadri, distribuiti su 4 piani e composta da 5 bagni, 6 camere da letto, una suite per accogliere gli ospiti, un salotto e un giardino immenso, riporta il Sun. Il prezzo di questa meraviglia che ha anche grandi vetrate che affacciano sull’oceano, regalando così una vista mozzafiato? Sempre da indiscrezioni pare che la cifra si attesti sui 35,8 milioni di dollari. Cifra che, sempre secondo il tabloid britannico, avrebbe subito fatto alterare la regina, che aveva già storto la bocca per le numerose ristrutturazioni richieste dalla coppia per Frogmore Cottage.

