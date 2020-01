“Compi 40 anni e posti una foto di quando ne avevi 10? Si. Perché non è stato un percorso facile. Perché in questa foto ero inconsapevole di ciò che sarebbe stata la mia vita..o meglio, non ero già la bambina più felice del mondo, ma negli occhi avevo la speranza. Volevo fare la ballerina sapete?

Accompagnavo tutte le mie amichette a scuola di danza, quando avevano lezione. Stavo lì a guardarle incantata. Ma a casa non c’erano tanti soldini per quella scuola..e quindi io guardavo e sognavo. Poi mi sono “svegliata” dal sogno e ho cominciato la mia battaglia”.

“Ne ho perse tante lungo il cammino..ho sofferto, e non poco. Ho pianto, ho versato tante lacrime. Ho avuto paura. Quella la cosa che più mi ha fatto male..la paura. Poi però la guerra l’ho vinta io alla fine…l’ho vinta io perché volevo essere felice. Oggi compio 40 anni e ho vinto la guerra perché non ho più paura. Con questo post vorrei dire Grazie già alle 9.40 del mattino, perché i messaggi sono infiniti e perché sono molto fortunata ad avere la mia famiglia, i miei amici e tutti voi che con amore siete qui”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Con questo post e una foto che la ritrae sorridente a dieci anni, vestita da ballerina, Karina Cascella festeggia il traguardo dei 40 anni. Ospite di Pomeriggio 5, l’opinionista ed ex volto di Uomini e Donne, Karina ha voluto ringraziare pubblicamente Barbara D’Urso, che in questi l’ha supportata e presa sotto la sua ala protettrice. (Continua a leggere dopo la foto)















“Tu sei una persona bella, sei stata una mamma per me. Mi hai sostenuto e mi hai dato la forza. Mia madre mi ha insegnato una parola piccola ma importante: grazie”, ha detto. L’emozione è tanta e dopo i ringraziamenti pubblico Karina scoppia in lacrime mentre abbraccia la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ho pianto, ho versato tante lacrime. Ho avuto paura. Quella la cosa che più mi ha fatto male: la paura”, legge la showgirl dal suo post su Instagram, “poi però la guerra l’ho vinta io alla fine. L’ho vinta io perché volevo essere felice. Oggi compio 40 anni e ho vinto la guerra perché non ho più paura”. Il post di Karina Cascella ha ricevuto in pochissimo tempo una marea di like e commenti.

“Sono stata la sua amante…”. Claudia Gerini e il big della tv italiana: la confessione