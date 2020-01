Si è presentato a uno degli eventi più glamour del momento, la Parigi Fashion Week, e ha subito rubato la scena alla sua famosissima mamma. Lei, icona di stile ed eleganza oltre che donna bellissima e con un talento nella recitazione straordinario, è arrivata con un accompagnatore speciale alla sfilata di Dior: il figlio secondogenito che, dopo aver compiuto 18 anni, ha deciso di debuttare nel mondo dello spettacolo. Di seguire insomma le orme dei genitori, entrambi attori, e della sorella maggiore.

Quello che ha subito attirato attenzione, poi, la somiglianza impressionante con la madre. Impossibile non notarla quando la coppia mamma e figlio ha preso posto tra le prime file della sfilata parigina di Dior, accanto a star del mondo della moda e personaggi dello spettacolo. Lui è Levon Hawke, il secondo figlio che Uma Thurman ha avuto dall’ex marito Ethan Hawke. (Continua dopo la foto)

















Classe 2002, Levon ha spento 18 candeline lo scorso 15 gennaio. Nato dal matrimonio di Uma Thruman e Ethan Hawke, che è durato 1998 al 2005, ha una sorella più grande, Maya, che ha 21 anni. Anche lei è praticamente la fotocopia della madre ed è già una star con un curriculum cinematografico di tutto rispetto nonostante la giovane età. Da “Stranger Things 3” a “C’era una volta a Hollywood” di Tarantino. (Continua dopo la foto)















E a quanto pare anche Levon ha deciso di intraprendere la carriera che ha già reso celebri in tutto il mondo i suoi genitori e sta facendo decollare anche la giovane e promettente Maya. Essendo particolarmente giovane, Levon Hawke non ha avuto moltissime esperienze professionali ma ha già debuttato come attore nel 2018 con il film “Blackout” ma a Parigi tutti gli occhi erano puntati su di lui. (Continua dopo le foto)











Capelli biondi e sguardo profondo come la mamma, per la sfilata Dior Haute Couture Primavera Estate 2020 di scena al Musée Rodin il 18enne ha indossato pantaloni classici e maglione blu notte e un giubbino casual dalla fantasia scozzese con il collo in pelliccia. La madre Uma, invece, che dopo il divorzio si è legata al finanziere Arpad Busson, con cui ha avuto una bimba, Luna, 6 anni, è single ha optato per una gonna alla caviglia a quadretti, giacca doppio petto nero, soprabito grigio e tacchi a spillo.

