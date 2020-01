Entusiasma i telespettatori con il suo sexy ingresso durante il programma ‘Avanti un Altro’, condotto da Paolo Bonolis. Stiamo parlando della ‘bona sorte’ Francesca Brambilla, che incanta tutti con la sua bellezza inaudita. Ed il suo fisico non lo mette in evidenza soltanto in televisione, infatti anche sul social network Instagram ama sfoggiare tutta la sua sensualità. Come ha fatto qualche ora fa, quando ha infiammato la rete.

Nonostante nella foto in questione non siano presenti elementi di volgarità, il suo corpo mozzafiato riesce a mandare in tilt gli ammiratori, che ogni volta rischiano seriamente di collassare. Il look scelto in quest’ultima occasione è da sogno, quindi inevitabilmente sono giunti tantissimi mi piace e commenti a corredo del suo post. Ma andiamo a vedere nel dettaglio in che modo si è presentata dinanzi ai suoi follower. (Continua dopo la foto)

















Nell’immagine si può ammirare il suo spettacolare outfit. Nessun vestito particolare addosso, ma soltanto un meraviglioso e sexy completino intimo che mette in mostra le sue curve da capogiro. Il suo sguardo verso l’obiettivo è ammaliante ed il gesto di raccogliersi i capelli con le mani garantisce ancor più sensualità. Impossibile non soffermarsi inoltre sul suo esplosivo décolleté ed il suo impeccabile lato B. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia Francesca ha scritto: “Dimmi…ti aspetto qui?”. Ed i fan sono impazziti: “Aspetta, vengo subito”, “Arrivo immediatamente amore mio”, “Sì, ma prendi un defibrillatore ed allerta un’ambulanza. Fantastica!”, “Che décolleté fantastico, sei da amare”, “Non ce n’è per nessuna”, “Sei unica, uno spettacolo della natura”, “Super gnocca!”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Dimmi.. ti aspetto qui? ✨🔮 Un post condiviso da Frαncescα Brαmbillα (@francescabrambilla) in data: 21 Gen 2020 alle ore 10:17 PST

Altri seguaci hanno commentato ancora: “Esci così stasera?”, “Se, va beh, ciaone!”, “Puoi aspettarmi dove ti pare, basta che mi dici dove devo venire”, “Senza parole ogni volta”, “Tu sei un incanto”. Originaria della città di Bergamo, la Brambilla ha 27 anni e da ragazzina è stata fotomodella sulle spiagge di Riccione. Poi ha preso parte a molti concorsi di bellezza ed ha posato per diversi servizi fotografici. Per tre volte è stata coniglietta di Playboy, ma non si è mai denudata del tutto. A livello sentimentale, ha fatto notizia la sua storia con il cestista Stefano Laudoni, l’ex partner di Valentina Vignali. Ad ‘Avanti un Altro’ ha debuttato nel 2015, quando ha interpretato il ruolo della sorella dell’Alieno. (Continua dopo la foto)

