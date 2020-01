Tutti l’abbiamo conosciuta ed apprezzata per la prima volta per essere stata una letterina del programma di Gerry Scotti, ‘Passaparola’. Attualmente non la vediamo da un po’ nel mondo della televisione, ma grazie alla sua immensa bellezza è in grado di conquistare ancora tutti i suoi fan con scatti da sogno pubblicati sul suo social network Instagram. Lì dà davvero il meglio di sé e non si può far altro che restare entusiasti davanti a simili visuali.

La showgirl 44enne ha un fisico invidiato moltissimo anche dalle ragazze e dunque, mantenendo sempre la sua eleganza e non finendo mai nella volgarità, riesce ad attirare l’attenzione. Tutto merito del suo grande fascino e della sua infinita sensualità. Ed i suoi ammiratori non hanno non potuto restare incantati. La sua ultima istantanea rappresenta la cosiddetta perfezione. Vediamo come si è immortalata la donna. (Continua dopo la foto)

















La fantastica Alessia si è ripresa allo specchio, mentre lancia uno sguardo seducente a chi la sta guardando dietro ad uno schermo. Il suo mini vestito aderente e molto scollato, i tacchi a spillo e la posa rendono magica l’immagine. Infatti, l’ex letterina ha le bellissime gambe spalancate, le braccia incrociate e si può notare il suo décolleté decisamente molto interessante. Gli utenti si sono letteralmente scatenati, lasciando numerosissimi commenti. (Continua dopo la foto)























I like ottenuti sono stati circa 3 mila. Nella didascalia ha scritto: “La vita mi ha insegnato a credere sempre in se stessa”. Ed i suoi ammiratori hanno accolto con gran piacere questo suo scatto: “Sei bellissima amore mio”, “Quanto sei bona”, “Bellissima tesoro, sempre al top”, “Scusa il francesismo Alessia, ma quanto sei fi…a oltre ad essere diventata brava a recitare”, “La donna, a mio parere, più bella e sensuale del mondo”. (Continua dopo la foto)

Ed altri ancora hanno aggiunto: “Da rimanere senza fiato”, “Stupenda e piena di sensualità”, “Belle gambe”, “Che dire, passano gli anni ma sei sempre meravigliosa”. Alessia Fabiani, classe 1976, nei primi anni 2000 è stata fidanzata con il figlio dell’attore Franco Oppini e della showgirl Alba Parietti, Francesco Maria Oppini. Nel 2012 ha annunciato di essere incinta di due gemelli ed ha partorito il 3 novembre dello stesso anno un maschietto ed una femminuccia di nome Kim e Keira. A livello professionale, nel 2019 è stata giurata di ‘All Together Now 2’ su Canale 5.

