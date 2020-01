Dopo la bufera mediatica a colpi di post e dichiarazioni forti, di Guendalina Tavassi e la figlia Gaia non si è più parlato. A novembre scorso Gaia, 17 anni, aveva accusato la madre di essere poco presente nella sua vita, di considerarla una figlia di serie b, di averla sempre rimproverata ed esclusa dalla sua vita. Tutte accuse a cui, a onor del vero, Guendalina non ha mai replicato direttamente e subito smorzato i toni dando la colpa dello sfogo all’adolescenza.

“Se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare, soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia”, aveva sottolineato sui social. (Continua dopo la foto)

















E anche quando, per giorni e giorni, la figlia Gaia ha continuato ad attaccare e rimproverare l’atteggiamento della madre, la Tavassi, 34 anni ha sempre mantenuto la calma e, come detto, cercato di tenere a bada il gossip per il bene della primogenita avuta dall’ex compagno Remo Nicolini: “Non voglio alimentare questo terribile gossip, io so chi sono e chi mi conosce sa che tipo di ragazza è Gaia”. (Continua dopo la foto)















“È mia figlia e non potrò mai infamarla”, aveva chiuso la questione Guenda. La polemica nel frattempo invadeva siti, giornali e tv. Da una parte la giovane Gaia dall’altra mamma Guendalina. Poi più nulla, nessuna notizia. Fino ad ora. Sembra che dopo quei giorni infuocati sia tornato il sereno tra le due. Mamma e figlia hanno fatto pace dopo quello scontro consumato sui social. (Continua dopo le foto)











Lo racconta un’amica di Guendalina Tavassi, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un piccolo video in cui mamma e figlia escono insieme sorridenti dallo stesso edificio. Tutto deve essersi chiarito, per fortuna. La crisi sembra rientrata ma né Gaia né Guendalina vogliono rilasciare dichiarazioni sulla vicenda che le ha viste contrapposte.

“Sei solo uno st***”. Fabio Volo, il duro attacco a Matteo Salvini: “Se hai il coraggio…”. E l’ex ministro risponde