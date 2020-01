“Incinta? Macchè…”. Mitica: così Caterina Balivo frena il gossip sulla dolce attesa. Una risposta da applausi

Caterina Balivo è bella e divertente. La sua autoironia spiazza spesso tutti, anche perchè la bella conduttrice dal caschetto nero non perde occasione di stupire tutti, sapendo anche trovare il modo e il momento giusto per ‘osare’ un po’. Caterina è mamma di due figli,Guido Alberto di 6 anni e Cora di 1. Nella puntata di lunedì, tornando da un weekend d’amore a Parigi con il marito Guido Maria Brera, Caterina si è presentata in diretta con un look completamente leopardato.

Qualcosa non convince i fan, che come sempre riescono a cogliere i dettagli più interessanti. Ma Caterina Balivo è incinta di un terzo figlio? Non possono non notare quel pancino in primo piano, dolcemente definito da un abitino aderente. Questa è la domanda che i suoi tantissimi follower si sono posti dopo averla osservata per bene a Vieni da me. Tutto si trasforma ben presto in un vero e proprio tormentone social a cui la conduttrice ha risposto senza esitare neanche un secondo. Anche perché, come si sa bene, Caterina ama il suo pubblico ed è sempre pronta a interagire. (Continua dopo la foto e il post).

















La domanda dei fan è stata diretta e secca: “Sei incinta?”. Si apre il ‘caso’ sul pancino in bella vista di Caterina, sempre autoironica e sorridente, che mai fa un passo indietro dal fornire le giuste risposte al suo pubblico, senza per questo superare mai i limiti che fanno della sua vita privata un tesoro da sapere e volere custodire. la vita matrimoniale va benissimo e un terzo figlio non dispiacerebbe a nessuno. Le foto del suo romantico weekend parigino confermerebbero la serenità in famiglia. L’amore, quindi, procede nel migliore dei modi anche se, durante un’intervista a Marina La Rosa, è emersa una frecciatina simpatica. (Continua dopo la foto e il post).















Marina La Rosa ha confidato che presto il marito andrà in vacanza con gli amici in Brasile. La conduttrice, dopo aver stuzzicato l’ex gieffina, ha esordito con una domanda che ha fatto scoppiare tutti a ridere, che riguardava esattamente il marito della Balivo. Caterina, con il visino vispo, ha posto una domanda secca a Marina: “c’è posto anche per il mio?”. Lo studio ha sorriso e la conduttrice chiaramente ha voluto solo scherzare. Ma per tornare al pancino, cosa ha risposto la Balivo? (Continua dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram La cena è servita 🍳🍗🍟🍔 #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 21 Gen 2020 alle ore 10:31 PST

“Sei incinta?”, all’ennesima domanda sulla probabile terza gravidanza, la Balivo ha risposto: “No, mangio!”. Evidentemente Caterina si è lasciata andare a qualche peccato di gola in più e il suo chiletto si fa già notare. Poi si sa che Caterina ha sempre amato la buona cucina. Non ha perso occasione per ricordarlo in più occasioni, oltre che ricordare quanto nella vita il sorriso passa anche dalla tavola. E il suo sorriso è noto a tutti. Il mistero si è risolto così, ma nulla toglie che un pensierino su una terza gravidanza possa essere fatto. Caterina lo prenderà come un suggerimento oppure deciderà semplicemente di mettersi a dieta?

Costume abbassato e seno nudo, Francesca Cipriani senza pudore