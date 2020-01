Paolo Ruffini, affiancato dall’ex pupa Francesca Cipriani, conduce il nuovo programma dedicato all’incontro tra due mondi opposti: intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale, messi a confronto con avvenenti giovani che fanno della bellezza fisica il proprio punto di forza e che poco si interessano di temi di attualità e nozioni “scolastiche”.

A dare l’appuntamento alla puntata andata in onda martedì è stata proprio l’ex pupa. La foto è da toglier fil fiato. Francesca Cipriani posa con un costume intero verde acceso, ma la parte che dovrebbe coprire il generoso décolleté è abbassato con solo le mani a ‘coprire’, per quando possibile, il seno. “Pronta per il bagno di cultura di questa sera! La Pupa e il Secchione (E Viceversa) 21:30 #italia1 con @paolinoruffini”, scrive Francesca Cipriani mostrando le sue forme esagerate. E la foto fa boom di like e complimenti. (Continua a leggere dopo la foto)

















50mila like e commenti a pioggia per il nuovo scatto provocante della showgirl lanciata proprio dal reality show la Pupa e il secchione. “Sei uno splendore”, “Che dune”, “Toh va che belle boe”, scrive un utente ironico commentando le generose forme della Cipriani. Nella puntata di martedì 21 gennaio, Francesca Cipriani è stata protagonista di un siparietto molto divertente. (Continua a leggere dopo la foto)















La valletta si è dovuta immolare per fare la dimostrazione di una prova per le coppie in gara. La showgirl si è così gettata in piscina dove avrebbe poi dovuto fingere di affogare per farsi salvare da un bagnino d’eccezione: l’ex campione di Caduta Libera Cristian Fregoni. Peccato che la situazione diventa complicata sin dall’ingresso in piscina della Cipriani. L’acqua, probabilmente molto fredda, la mette in difficoltà: tra urla e lamenti, Francesca riesce ad entrare in piscina. “Lo stomaco, la milza, il fegato mi stanno abbandonando.” Dopo un tragico inizio, è riuscita ad allontanarsi dal bordo e dare il via alla scena del finto annegamento. A salvarla è così arrivato Fregoni, che l’ha trasportata sul bordo dove ha effettuato la respirazione bocca a bocca. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella puntata di ieri è stato anche il momento della nuova coppia a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Si chiamano Sandra e Marco: lei agronoma, lui aspirante attore. “Sono tranquilli”, dicono i concorrenti. “Lei è difficile da inquadrare”, dicono le pupe, prima della temutissima interrogazione di Geografia con maestra Flavia.

