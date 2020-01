Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, Alfonso Signorini ci mette il naso. Svelato un retroscena inaspettato del loro amore

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai una coppia affiatatissima. I due hanno iniziato a frequentarsi dopo (o prima?) la fine della storia tra la modella e Eros Ramazzotti. Se all’inizio erano solo voci di corridoio, con il tempo la loro relazione è diventata sempre più forte. E ora non si vergognano più a farsi fotografare insieme. Di recente, per esempio, i paparazzi di Chi li hanno immortalati insieme nelle Langhe piemontesi, che sono uno dei luoghi del cuore di Charley.

Sono proprio questi i luoghi in cui Charley Vezza è cresciuto e con i quali ha un legame tuttora visto che è proprio nelle Langhe che si trova la sua cantina L’Astemia Pentita. Nelle campagne Marica Pellegrinelli sembra a proprio agio: la modella è nata in provincia di Bergamo e, per un periodo, ha vissuto in Franciacorta. I paparazzi di Chi hanno beccato Charley Vezza e Marica Pellegrinelli felici e spensierati. Si amano, non ci piove. Continua a leggere dopo la foto

















Il punto, però, è che qualche tempo fa si era parlato di una convivenza tra i due che però è stata smentita dal settimanale Chi dove si legge: “Vivono ancora a Milano in case separate, ma sempre più innamorati”. Ma la loro non convivenza non significa non amore, anzi. Chi riporta anche dei retroscena sulla coppia: “Per chi li vede da vicino, sembrano due adolescenti alla prima cotta”. Insomma, tra loro l’amore va a gonfie vele. Continua a leggere dopo la foto















E presto ci aspettiamo qualche gustosa novità sui due innamorati. E se Marica Pellegrinelli ha trovato l’amore con Charley Vezza, Eros Ramazzotti ancora non trova pace. Ma è sereno. Il cantante è riuscito a farsi una ragione della fine della sua relazione con Marica e, per superare la “botta” ha cercato rifugio nei suoi figli che sono il suo amore più grande. Eros e i suoi figli sono volati alle Maldive e si sono goduti una vacanza di mare e coccole. Continua a leggere dopo la foto









Ebbene, proprio alle Maldive è “successo”. Eros ha incontrato Tatiana Kotova, 35 anni, modella, cantante e attrice russa. Tra i due è scattato un feeling così, in una sala dell’Heritance Resort, dove entrambi erano ospiti, Eros e Tatiana si sono lanciati in un ballo piuttosto coinvolgente. Scatterà qualcosa di più? Tutti noi ci auguriamo che Eros ritrovi l’amore.

