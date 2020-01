Melita Toniolo, l’ultima foto è da togliere il fiato: pizzo, trasparenze e curve ‘pericolose’

Non è la prima volta che scalda la rete con immagini di lei a dir poco sensuali. Ed anche stavolta ha voluto osare ed immortalarsi in una veste particolare. Ci riferiamo alla bellissima ex concorrente del ‘Grande Fratello’, Melita Toniolo, diventata molto famosa anche e soprattutto grazie alla sua esperienza nel reality show di Canale 5. Certo, poi la sua sensualità e bellezza hanno ovviamente fatto il resto, visto che non ha da invidiare niente a nessun’altra.

Ha inoltre un carattere che piace a molti, essendo una donna molto simpatica e frizzante. Sul suo profilo Instagram è seguita da oltre un milione di follower e spesso delizia tutti con scatti decisamente 'bollenti' ed accattivanti. Soltanto qualche giorno fa si era ripresa in intimo ed aveva messo in evidenza il suo meraviglioso seno. Lo sguardo sexy aveva fatto da cornice a tutto il resto. E poco fa si è ripetuta con risultati molto positivi.

















Nel suo nuovo post si è fotografata sempre con uno spettacolare completino intimo. Intorno a lei un campo di papaveri. Sopra il suo intimo una vestaglia di colore nero che non copre assolutamente la visione divina di Melita. Oltre al suo fisico mozzafiato, anche in questa circostanza si può ammirare nitidamente il suo stratosferico décolleté, che sembra possa venir fuori da un momento all'altro. I suoi seguaci l'hanno letteralmente inondata di mi piace e messaggi.























Ecco alcuni dei commenti più significativi: "Tu mi turbi", "W la natura", "Bellissima", "Meravigliosa", "Dì la verità, hai fatto un patto col Diavolo", "Sempre top". Altri ancora hanno scritto: "Che spettacolo che sei, complimenti", "Décolleté da sogno, pazzesco", "Sei sempre la più bella", "Che fiore", "I papaveri accanto a te sfigurano", "Sei favolosa amore mio", "Gli anni passano, ma permettimi di dire che rimani sempre una gran gnocca".

Visualizza questo post su Instagram #caoscalmo Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 21 Gen 2020 alle ore 6:48 PST

Dopo aver preso parte a una puntata del programma ‘Distraction’ condotto da Enrico Papi, Melita Toniolo nel 2006 partecipa a ‘Le Iene’ debuttando così su Italia Uno. L’anno dopo partecipa alla settima edizione del ‘Grande Fratello’, presentato da Alessia Marcuzzi, andato in onda su Canale 5, ma viene eliminata alla settima puntata. L’esperienza nel reality show più seguito della televisione italiana le consente di farsi conoscere e apprezzare, soprattutto per le sue doti fisiche, dal grande pubblico e inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo.

