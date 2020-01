Durante il ‘Grande Fratello Nip’ si è fatta conoscere dal grande pubblico. E dopo quella esperienza in televisione è diventata davvero molto popolare sui social network anche grazie alla sua straordinaria bellezza. Parliamo di Erica Piamonte, che molto spesso condivide con i suoi fan alcuni suoi scatti intimi che infiammano la rete. Alcune ore fa è tornata a postare su Instagram e le due immagini scelte dalla giovane hanno conquistato tutti.

Facile comprendere perché sia così amata sui social. Il suo sguardo, ma soprattutto il suo fisico da urlo incantano i suoi ammiratori, che stavolta non hanno non potuto gettare gli occhi su un dettaglio in particolare. Oltre ad essere molto sexy per i suoi numerosi tatuaggi sul corpo, Erica ha un lato B esplosivo che fa sognare. Ed in questa occasione lo ha messo in evidenza per la gioia dei follower. Vediamo come si è presentata.

















Nella foto la si può apprezzare con addosso uno spettacolare body. Che ha una caratteristica particolare: è veramente troppo stretto e questo permette la visione di un lato B eccezionale. La mano nei capelli e lo sguardo sensuale rivolto verso il suo cellulare completano un'istantanea celestiale. I fan hanno rischiato di sentirsi male e le hanno lasciato sotto il suo post una marea di commenti positivi. Andiamo a scoprire quali sono stati i messaggi principali.























I like ottenuti dall'ex gieffina sono andati ben oltre la soglia dei 44.600. Nella didascalia ha scritto: "Ognuno ha i suoi difetti…io ho la pelle di pollo e gli spacchi sulla lingua. Nessuno è perfetto ed è giusto così". Immancabili i messaggi dei fan: "Che bella che sei", "Sei stupenda veramente", "Non hai difetti", "Ma stai scherzando? Sei illegale!", "I tuoi difetti non si notano". E non è finita qui.

Altri seguaci le hanno scritto: “Ti amo”, “Ma sei di una bellezza disarmante…Complimenti”, “A me piacevi già quando eri al Grande Fratello, eri la mia preferita”. Erica Piamonte ha sempre affermato di essere sensibile, ribelle e incompresa: nessuno la capisce, neanche la famiglia: per questa ragione era entrata nella casa più spiata d’Italia. Nella presentazione al ‘GF Vip’ disse: “Non mi mettete una maestrina nella Casa, che mi inizia a dire cosa devo fare, come lo devo fare, quando e dove”.

