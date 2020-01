L’atteso confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini è avvenuto al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, la produttrice si è lasciata andare con i suoi coinquilini e ha accusato più volte la ex stella del Bagaglino di aver rovinato gli equilibri della sua famiglia. Per questo motivo la Marini ha deciso di affrontarla e difendersi.

“Io ho incontrato Vittorio che voi due eravate già separati – ha esordito Valeria – Ovviamente questa non era una cosa che mi riguardava. Vittorio ha avuto dei momenti di difficoltà e io gli sono stata vicina. Tu hai sempre parlato malissimo di me, ci sono tantissime dichiarazioni su di me”. Secondo la Rusic, Valeria avrebbe detto a Cecchi Gori di scegliere tra lei e la figlia, e Cecchi Gori, in quel momento, ha scelto la Marini. (Continua a leggere dopo la foto)

















Un episodio che tutt’oggi è motivo di frattura tra il produttore e la figlia. “Volevo dirti che sono molto dispiaciuta di quello che hai detto perché non corrisponde alla verità. Ho incontrato Vittorio che eravate già separati da tanto. In un momento di difficoltà sono stata vicino a Vittorio”. Con un colpo di teatro estrae dal reggiseno un lungo foglio stampato: “Te le leggi le bugie che hai detto, ti rinfreschi la memoria”. (Continua a leggere dopo la foto)















Quando Rita Rusic ha raggiunto gli altri, Antonio Zequila e Antonella Elia hanno puntato il dito contro Valeria con parole molto pesanti. “Eri di una bellezza in video – ha detto Zequila alla Rusic – Lei è il triplo di te, c’ha un cu*o tanto! Ma avete visto che differenza in video?! Un cesso. Un cesso colossale”. E la Elia: “Lei è un cesso, un mostro!”. Parole che non sono sfuggite ai telespettatori, che hanno subito invocato un intervento di Alfonso Signorini, che però non c’è stato. (Continua a leggere dopo la foto)









Domani sera ci sara’ quel gioiello di TV #larepubblucadelledonne con @PChiambretti . Non ci saranno donne contro https://t.co/EBP9xDttkc sara’ @valeriamarni e non Antonella Elia e per nostra fortuna neanche el mutanda.Non amiamo ilBullismo @GrandeFratello — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 21, 2020

ANTONELLA ELIA CHE DÀ DEL CESSO E DEL MOSTRO A VALERIA MARINI ✈️ ✈️ ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/lTY5ALLfA3 — Luca Dondi (@lucadondi94) January 20, 2020

La cosa piu IMBARAZZANTE è stato il silenzio, l’indifferenza a degli insulti. Ci sarà un seguito? #GFVIP — fabio scimone (@fabioexpo1970) January 21, 2020

Stamattina è arrivato il tweet di Cristiano Malgioglio che ha “pizzicato” tutti difendendo la primadonna del Bagaglino. “Domani sera ci sarà quel gioiello di TV #larepubblucadelledonne con Piero Chiambretti. Non ci saranno donne contro donne ci sarà Valeria Marini e non Antonella Elia e per nostra fortuna neanche er mutanda. Non amiamo il bullismo”, scrive Cristiano. Tantissimi gli utenti che hanno approvato l’intervento del paroliere e in tanti oggi si chiedono. Come mai il Grande Fratello non ha preso provvedimenti nei confronti di chi ha offeso la Marini?

Kate Middleton regina al party di Buckingham Palace: gli occhi sono tutti per lei