Silvia Provvedi è incinta: la conferma. Arriva la prima foto col pancione

Nei giorni scorsi le indiscrezioni in merito sono state numerose, ma adesso c’è anche la certezza assoluta. Silvia Provvedi è incinta ed è pronta a diventare mamma per la prima volta. Il settimanale ‘Chi’, il primo a fornire questa notizia, è riuscito infatti ad immortalare la mora del duo Le Donatella con il pancione. Nello scatto si può ammirare la giovane in compagnia del fidanzato Giorgio e della sorella gemella Giulia.

Secondo quanto appreso, Silvia sarebbe già al quinto mese di gravidanza e dunque partorirà proprio all’inizio della stagione estiva. Rivelato anche il sesso del bebè: nascerà infatti una bellissima bambina. E l’artista è al settimo cielo per questa lieta notizia nella sua vita. Oltre al concepimento della bimba, sembra proprio che nel prossimo futuro arriveranno anche altre novità molto interessanti sulla coppia. (Continua dopo la foto)

















Secondo quanto rivelato da ‘Spy’ negli scorsi giorni, la Provvedi e l’imprenditore calabrese Giorgio, molto conosciuto nella città di Milano, si sposeranno dopo che la bambina sarà venuta alla luce. Stabilita anche la città dove si celebrerà il matrimonio. Stiamo parlando di Modena, dove lei è nata e cresciuta. Facile immaginare chi sarà la testimone: l’amatissima gemella Giulia. Anche quest’ultima procede nel migliore dei modi la sua relazione sentimentale con il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. (Continua dopo la foto)























Andiamo a vedere più da vicino chi è il padre della piccola. Giorgio De Stefano ha 39 anni; i due si sono conosciuti per la prima volta in Spagna, ad Ibiza, dove vive il fratello di lei. Poi Silvia e Giulia sono entrate nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e, al termine del programma, la coppia è diventata sempre più affiatata e si è giunti fino a questo risultato: ovvero la gravidanza della meravigliosa cantante. (Continua dopo la foto)

Il settimanale ‘Chi’ scrive: “Ecco le prime immagini di Silvia Provvedi, incinta di cinque mesi, mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. Il lieto evento è previsto per i primi di giugno e Silvia spera di dare alla luce una femmina. Subito dopo la nascita la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi”. Non resta dunque che pazientare ancora un po’ di tempo e poi Silvia potrà essere chiamata mamma e la sorella Giulia zia. Chissà se anche quest’ultima ci stia facendo un pensierino con Gollini, visto che anche tra loro il feeling è ai massimi livelli.

Mara Venier a ‘C’è posta per te’ svela un retroscena: “Tanto paga Maria De Filippi…”