Giulia De Lellis, il compleanno è da sogno. Non una, due feste. La seconda lascia tutti a bocca aperta: le foto

Lo scorso 15 gennaio la bellissima influencer Giulia De Lellis ha compiuto 24 anni. Per festeggiare nel migliore dei modi, il suo fidanzato Andrea Iannone le ha organizzato un party a sorpresa con la presenza dei fratelli, della nipotina e degli amici storici. Alla festa c’erano anche Luca Onestini ed Ivana Mrazova, diventati suoi amici al ‘Grande Fratello Vip’. Lei era rimasta molto felice del gesto del suo partner, infatti aveva deciso di immortalare quei momenti in diverse storie Instagram.

A distanza di alcuni giorni dall’evento, Giulia ha voluto festeggiare ancora ed ha deciso di dare vita ad una festa a tema ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’. Il tutto è stato celebrato nella sua città assieme ai suoi amici stretti. Nella Capitale Roma ha voluto sfrenarsi ancora tantissimo dopo aver festeggiato alla grande a Milano. Tutto il party è stato studiato attentamente nei minimi dettagli e nulla è quindi stato lasciato al caso. (Continua dopo la foto)

















La giornata è stata caratterizzata da momenti davvero magici, infatti ha rievocato le vicende della favola che ha poi dato l’ispirazione alla realizzazione del film d’animazione più amato non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Sia l’ambiente che i personaggi hanno rispecchiato alla perfezione ‘Alice in Wonderland’, visto che era presente anche l’immancabile cappellaio matto che aveva somiglianze con Johnny Depp. Ricordiamo infatti che quest’ultimo interpretò quel ruolo nel film del 2010. (Continua dopo la foto)























Ma nonostante tutti si aspettassero lei in versione Alice, la De Lellis ha deciso di non vestirsi in quel modo. Oltre agli amici conosciuti sin dai tempi adolescenziali, insieme a Giulia hanno festeggiato anche i suoi familiari ed ovviamente Iannone. Il motociclista ha dichiarato: “Sono contento di essere qui, con tutti gli amici di Giulia, sono contento di avervi conosciuto. Giulia, tu sei una ragazza pura, bella. Ti amo, lo sai”. (Continua dopo la foto)

Nella didascalia a corredo delle foto postate sul suo profilo del popolare social network, ha scritto: “Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo…si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio, e per fortuna io lo sono. Nel mio mondo”. Il suo 24° compleanno difficilmente sarà quindi dimenticato dall’autrice del libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, visto che intorno a lei ci sono state tutte le persone più importanti della sua vita.

