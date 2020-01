Nello scorso mese di settembre emozionarono tutti, quando sfilarono sul red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, debuttando come coppia. Stiamo parlando di Eleonora Pedron e del fidanzato Fabio Troiano, che nell’occasione si scambiarono anche un bacio romantico. Già nelle scorse settimane il settimanale ‘Chi’ del direttore Alfonso Signorini li aveva beccati pubblicando le prime foto in compagnia.

La riservatezza l'ha fatta però da padrona fino a questo momento, infatti sui rispettivi profili social non hanno mai postato immagini insieme. Fino ad oggi, sabato 18 gennaio, quando finalmente hanno voluto immortalarsi pubblicamente per la prima volta in assoluto. A proposito dell'amore, la donna aveva rivelato in passato alla trasmissione 'I Lunatici' di Rai Radio 2 di non voler fare dei programmi specifici per l'anno in corso.

















"Nella vita privata non voglio fare programmi. Il 2020 inizierà sotto il segno del lavoro. Inizierò un nuovo progetto l'otto gennaio. Dopo le feste potrò parlarne tranquillamente", aveva affermato l'ex Miss Italia. Ora è stato l'attore a proporre il suo primo scatto insieme alla sua dolce metà. Da quanto si può notare, il feeling tra Eleonora e Fabio è perfetto e la loro relazione sentimentale sembra destinata a durare a lungo.























Troiano ha taggato la sua partner ed ha scritto nella didascalia un semplice: "Ops…buongiorno". Nella foto si vedono i due abbracciarsi affettuosamente. Lui è di spalle, mentre l'attrice e showgirl lo avvinghia con braccia e gambe. Sullo sfondo aspetti della vita quotidiana: infatti si può notare un letto non ancora fatto ed altri oggetti usati nella vita di tutti i giorni. Un'istantanea che rappresenta la spontaneità.

Visualizza questo post su Instagram Ops…buongiorno !!! @eleonorapedron Un post condiviso da Fabio Troiano (@fabiotroiano) in data: 17 Gen 2020 alle ore 12:45 PST

Il post è riuscito a conquistare più di 13.600 like. Numerosi i commenti lasciati sotto alla foto pubblicata da Fabio Troiano. Spiccano i messaggi di Laura Chiatti: “Belliiiiii”, Manuela Arcuri: “Stupendi”, Melita Toniolo: “Cara”. Ed ancora si può leggere: “Favolosi”, “Tanto amore”, “Coppia splendida”, “Che belli che siete”. Prima di legarsi con l’attore, Eleonora Pedron è diventata mamma di due figli durante la relazione con il motociclista Max Biaggi. Dal 2020 è diventata conduttrice su La7 del rotocalco televisivo dedicato al mondo della salute, ‘Belli dentro belli fuori’.

