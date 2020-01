“Il mio fidanzato…”. Maria Elena Boschi, l’annuncio ‘bomba’ in diretta da Lilli Gruber

“La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene”. Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7. Alla domanda sul perché l’abbia tenuta nascosta, Boschi ha risposto: “Perché penso che possa esistere anche una forma di tutela della propria vita privata, mi sembrava – nel momento in cui me lo hanno chiesto – poco rispettoso nei confronti di lui e verso la sua famiglia dire una bugia”. “E ora è fidanzata”, ha incalzato Gruber. “Anche se non lo trovo così rilevante, ora no”, ha affermato l’ex ministra.

L'ex ministro delle Riforme ha commentato anche il caso Gregoretti: "Noi avevamo chiesto ulteriori approfondimenti che Gasparri ha evitato di fare. Quindi, sulla base dei documenti che abbiamo letto finora, non ci sembra che da parte dei giudici ci sia una persecuzione nei confronti di Salvini".

















"Noi – ha detto ancora la Boschi – su questo dobbiamo decidere, poi saranno i giudici a stabilire se è colpevole o innocente. Non ha senso una battaglia politica basata su profili pregiudiziali ma il garantismo non significa esonerare Salvini da un processo". "Dalla presidente del Senato Casellati – rileva a proposito del voto in Giunta del Regolamento – ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso. Decidendo in maniera irrituale di votare anche lei, in questa vicenda non è stata super partes".















“Il nostro avversario politico è la Destra e i sovranisti, credo che a Salvini gli fischino spesso le orecchie per causa nostra. Evidentemente se tutti si preoccupano di dove staremo, siamo più importanti di come dicono. Anzi, io penso che Italia Viva già da sola possa arrivare al 10%. Se il PD si sposta più a Sinistra, in un’area meno riformista, apre più spazio all’area dei progressisti e di moderati di cui facciamo parte” ha aggiunto.

Solo due mesi fa la politica italiana Maria Elena Boschi aveva fatto importanti rivelazioni sul suo conto, svelando per la prima volta alcuni clamorosi retroscena. La donna aveva voluto parlare di sé al settimanale 'Chi' uscito il 27 novembre.









“In questi sei anni ho vissuto intensamente, ma credo di non essere cambiata molto. Sono maturata e cresciuta. Ho cercato di imparare. Ecco, ho scoperto un aspetto del mio carattere che non conoscevo, la resilienza. Fino a qualche anno fa non sapevo che cosa fosse subire una sconfitta. Dalla sconfitta però si può imparare e ripartire. Ho scoperto che cosa vuole dire lavorare sotto pressione, coi riflettori puntati h 24 quando ero al governo. E ho capito che riuscivo a mantenere la calma, a ripartire con il sorriso”, aveva continuato l’esponente di Italia Viva.

