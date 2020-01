Khagendra Thapa Magar, considerato l’uomo più piccolo del mondo, è morto a 27 anni in un ospedale in Nepal. Lo ha annunciato la sua famiglia.Khagendra Thapa Magar era alto soltanto 67,08 centimetri ed è morto di polmonite: “Era stato ricoverato diverse volte per polmonite, ma questa volta il suo cuore era stato coinvolto”, ha detto il fratello.Il nome di Khagendra Thapa Magar è stato inserito nel libro dei Guinness.

Khagendra Thapa Magar, nato il 4 ottobre 1992, è stato l’uomo più basso del mondo fino al 14 giugno 2011 quando il nuovo record è stato riconosciuto al filippino Junrey Balawing nel giorno del compimento del 18º anno d’età. È alto 65,58 cm e pesa 4,5 chili. (Continua a leggere dopo la foto)

















I suoi predecessori He Pingping ed Edward Niño Hernández erano più alti di lui ma Khagendra non poté veder riconosciuto il proprio record prima del suo diciottesimo compleanno. In precedenza era considerato l’adolescente più basso del mondo, misurato il 25 febbraio 2010 da un gruppo di medici a Roma per Lo show dei record. (Continua a leggere dopo la foto)















Dal 2006 ha vissuto a Pokhara. Fino al suo diciottesimo compleanno era il più piccolo adolescente nel mondo. Khagendra Thapa Magar ha strappato il record al colombiano Edward Nino Hernandez, che misura 70,21 centimetri. Alla sua nascita Khagendra Thapa Magar pesava 600 grammi. All’età di otto anni, ha imparato a camminare. La sua crescita è stata completata all’età di undici anni. Poiché il suo lato destro del corpo è cresciuto più lentamente del suo lato sinistro, la sua postura è piegata di lato. (Continua a leggere dopo la foto)









Qualche anno fa il giovane aveva posato per un servizio fotografico insieme a Jyoti Amge, anche lei affetta da nanismo, e conosciuta per aver partecipato a Lo show dei record, il programma andato in onda su Canale 5 condotto da Barbara D’urso e Gerry Scotti. Sia il padre e la sua madre Dhana Maya, e suo fratello minore sono cresciuti a dimensioni normali. Il suo successore al titolo è Junrey Balawing (59,93 centimetri).

Filippo Bisciglia: la confessione, mai fatta, del conduttore di ‘Temptation Island’