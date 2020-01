“20 anni”. Tutto in mostra! Barbara D’Urso, la foto dal passato (in bikini) fa girare la testa

Ormai tutti la conoscono come Maria Carmela, ovvero la “Carmelita” dell’Italia. Barbara D’Urso ormai mette in movimento il piccolo schermo in maniera sapiente. Conosce il suo pubblico e sa esattamente cosa proporre per rendere piacevoli e piccanti le sue dirette tv. Sono circa dieci anni che la napoletana si impegna e non tradisce le aspettative di nessuno, senza perdere di vista ciò che più è importante: il rapporto con i suoi fan. Non solo amata, ma anche criticata, Barbara sa benissimo che il destino di chi fa spettacolo è proprio questo.

Barbara D’Urso non è onnipresente solo in tv, ma anche sui social. Chiunque ha avuto modo di seguirla durante le sue vacanze natalizie, che sono state segnate sia dallo svago che dal lavoro. I selfie di Barbara rincuorano chi la ama e infiammano chi non tollera quel suo sorrisino sempre pronto a fregarsene delle critiche. Più di due milioni di follower dovrebbero dirla lunga sul feedback positivo che riceve Carmelita. E tra le tante foto e i divertenti post che pubblica, non possono mancare veri e propri tuffi nel passato. (Continua dopo la foto e il post).

















Visualizza questo post su Instagram Vent’anni 🤩🤩🤩 #vintage #ricordi #mare #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 17 Gen 2020 alle ore 6:08 PST

A tal proposito, l’ultimo post proposto ai follower è di oggi, venerdì 17, e sfida ogni cattivo augurio. In foto, Barbara ha solo 20 anni e il suo sorriso sembra essere rimasto sempre quello, nonostante uno stile più vintage. Un décolleté abbondante in un bikini che farebbe invidia persino a Madre Natura e i commenti sembrano confermarlo: “La vera bellezza naturale”, “Le z***e ci sono sempre state”. Barbara sa che i toni e i linguaggi possono davvero differenziarsi, ma lei è sempre pronta a riderci su. Il 19 gennaio 2020 ospiterà nel salotto di “Live” la vulcanica icona della musica italiana, Anna Oxa. Due vere icone di bellezza intramontabile. (Continua dopo le foto).























Gli ospiti saranno davvero tanti. Oltre alla voce di ‘Quando nasce un amore’ e ‘Ti lascerò’. Domenica Live del 19 gennaio vedrà anche la presenza di Paola Caruso con il figlio Michelino. Si riavvicinerà al padre del bambino, ovvero a Francesco Caserta? Inoltre non potrà mancare Salvo Veneziano. L’esclusione di Salvo dal Grande Fratello Vip accompagnerà anche la ‘scomparsa’ di Luigi Favoloso. Insomma, Barbara D’Urso si tiene sempre ben informata, anche come ex madrina del GF. Programmi sempre molto ‘soft’ per Barbara, ma pronti ad accendere vivi dibattiti di attualità. (Continua dopo le foto).

Queste sono solo anticipazioni che rendono l’attesa più piccante. Ma Barbara ha anche altri assi nelle maniche e il pubblico non rimarrà deluso. Non rimane che tenersi aggiornati proprio come tiene a fare la nostra conduttrice, e apprendere da lei il modo migliore per fare fronte alle critiche e ai pettegolezzi pungenti. Per Barbara il tempo sembra non passare e l’iniziativa di pubblicare foto prese dall’album di famiglia non fa che confermare quanto la conduttrice napoletana tenga a ricordare sempre la strada percorsa e da percorrere, senza mai perdere la naturalezza e la solarità che l’hanno resa così tanto celebre.

