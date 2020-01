“Bellissima!”. Cristina Marino le prime foto: lei, Luca Argentero e il pancino

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno presto genitori. La modella 29enne aveva annunciato così la lieta notizia sul suo profilo Instagram: “Ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare. Ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato…Ti aspetto 2020, sognando ancora più in grande”. Poi la giovane aveva voluto ringraziare tutti i fan.

“Grazie mille siete in tantissimi, ovviamente è impossibile rispondere a tutti. Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile”, aveva aggiunto la bellissima bionda. Per loro è adesso tempo di divertirsi e nelle scorse ore sono stati pizzicati dal settimanale ‘Vero’. (Continua dopo la foto)

















L’affiatata coppia è infatti stata paparazzata, mentre è intenta a godersi momenti di estremo relax negli Stati Uniti d’America. In Florida e precisamente nella città di Miami stanno trascorrendo vacanze da sogno. Per loro si è trattata di una vera e propria fuga romantica. I due, nelle foto pubblicate, si divertono non poco su una delle meravigliose spiagge statunitensi. Vediamo come sono stati beccati. (Continua dopo la foto)























Sotto una splendida giornata di sole Cristina mette in mostra il suo pancino, mentre Luca appare estremamente innamorato ed ha atteggiamenti da cavaliere. Dimostra sempre affetto e diventa per l’occasione un fotografo, quando la sua dolce metà posa in costume con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo. La Marino si conferma una ragazza molto bella e sensuale. Facile capire perché l’attore abbia completamente perso la testa per lei. (Continua dopo la foto)

Cristina Marino ha debuttato per la prima volta nel mondo cinematografico nel 2009 con ‘Amore 14’ e poi negli anni successivi ha recitato nei film ‘Casa&Bottega’ e ‘Vacanze ai Caraibi’. Sul set di quest’ultimo film ha trovato l’amore con l’attore Luca Argentero, 10 anni più grande di lei. Lei è molto appassionata di cinema, di moda e di fitness ed ha inoltre un blog personale, ‘Befancyfit’, dove tratta diversi argomenti come sport e moda. L’attrice ha inoltre un cuore tatuato sull’inguine, è stata una concorrente del talent ‘Dance Dance Dance’, pratica lo yoga e si identifica come una ragazza attiva e sempre alla ricerca di stimoli diversi.

