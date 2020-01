Beatrice Valli è incinta del suo terzo figlio, il secondo concepito con il compagno Marco Fantini. Si è saputo nelle settimane scorse che il bebè che nascerà sarà molto probabilmente una femminuccia. Ma ciò che sta accadendo in queste ore non sta facendo dormire sonni tranquilli né all’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ né ai suoi fan. Sul social network Instagram è infatti ritornata sull’argomento gravidanza e le notizie che ha rivelato non sono molto positive.

A quanto pare nell'ultimo periodo non è stata in perfette condizioni e dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli per capire meglio la situazione. Rispondendo alle domande poste dai suoi follower, Beatrice ha affermato: "Sono molto stanca e molto debole. Domani mi visiteranno perché non sto molto bene. Speriamo sia tutto ok, ma mi hanno consigliato di stare a riposo il più possibile in questi mesi".

















La visita medica, considerata importante dalla donna, avrà luogo nella giornata di domani, sabato 18 gennaio. "Ho bisogno di riposare, domani avrò una visita importante per capire se va tutto bene. Speriamo di sì", ha proseguito la Valli. La speranza anche degli utenti è che questo controllo possa rassicurare del tutto l'ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi. Sicuramente si avranno maggiori informazioni nelle prossime ore.























A proposito della nuova casa nella quale andrà ad abitare con i figli e Marco, ha dichiarato: "Vi faremo vedere il progetto fra qualche mese, sarà una cosa bellissima! Non vediamo l'ora. Anche se sarà pronta fra due anni". E sulle future nozze: "Con molta calma! Ci vuole tempo e prima devo dedicare tempo ai miei figli e alla mia panciona che sta esplodendo. Però ci stiamo lavorando", ha ammesso Beatrice.

Già in passato aveva annunciato le difficoltà legate a questa gravidanza: “La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa. Con Ale ero stata benissimo a parte una carenza di ferro. Con Bianca sono stata male fino al quinto mese. Con questa ancora di più. Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più. Io mi fermerei a tre figli, che è il numero perfetto, ma il Marchini mi ha detto che se fosse una femmina vorrebbe un maschio. Fisicamente non sto benissimo, anzi”, aveva rivelato Beatrice Valli. Non resta che attendere i risultati della visita per saperne di più.

