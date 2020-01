La modella e showgirl Cristina Buccino è di una bellezza unica, come si può notare spulciando anche le sue foto sui social. L’ex protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’ ha rilasciato tempo fa alcune dichiarazioni sul mondo della televisione, che non ritiene più adatta. Ha infatti affermato: “Non la trovo stimolante e ed educativa. Instagram è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non”.

Ed ancora: “Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti”. Cristina ha mantenuto la parola anche nelle scorse ore, infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto ‘hot’ che ha mandato in estasi i suoi numerosissimi fan. (Continua dopo la foto)

















Nell’augurare buon appetito ai suoi follower, si è immortalata seduta ad un tavolo di un ristorante. Il look scelto è stato più che azzeccato, almeno stando all’umore dei suoi seguaci. Ha indossato una camicia, che ha aperto e sbottonato per mettere in evidenza un dettaglio molto interessante. Il suo favoloso décolleté si può intravedere in tutta la sua perfezione e le temperature degli utenti si sono alzate in maniera vertiginosa. (Continua dopo la foto)























Oltre 82.500 i like totalizzati dall’ex naufraga Buccino, che si è guadagnata innumerevoli complimenti. Eccone alcuni: “Quanto sei bella”, “Il top”, “Illegale”, “Che favola”, “Sei bella come poche”, “Buon appetito Cristina, amore mio”, “L’eleganza”, “Strepitosa”, “Capolavoro”. Quindi, l’immagine pare proprio abbia colpito nel segno. Ancora una volta la sexy Cristina ha stupito tutti. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Buonappetito. Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 15 Gen 2020 alle ore 2:44 PST

Qualche settimana fa era uscita una clamorosa indiscrezione su di lei, riguardo la vita privata. Voci affermavano che fosse stata l’amante del calciatore della Roma, Aleksandar Kolarov, e che per colpa sua fosse finito il matrimonio tra lui e la moglie Vesna. Questa la sua risposta: “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, ma non so come è fatto e non so nulla su di lui. Mi chiedo chi sono questi quattro mentecatti che s’inventano queste cose”. Lo stesso atleta giallorosso aveva smentito: “È vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata”.

