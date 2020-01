“Basta, è finita”. Il dramma di Patty Pravo, il ricordo è doloroso: “Credevo di morire”

Il nuovo show condotto da Milly Carlucci su Rai1, ovvero Il cantante Mascherato, ha portato a ‘casa’ un grande successo. Tutto il pubblico italiano, incuriosito da un format televisivo caratterizzato dall’originalità e dall’eleganza, ha decisamente apprezzato le scelte di conduzione e di giuria. Questo non toglie inevitabili colpi di scena che rendono il programma ancora più accattivante. Vediamo insieme cosa è successo e chi si aggiudica il nobel del gossip serale.

Tra i giudici, sicuramente brilla il nome del figlio di Roby Facchinetti. Francesco è stato chiamato in causa per svelare il nome del cantante misterioso e tra una Heather Parisi assegnata al Pavone e Martina Stella per un esemplare di Unicorno, ecco spiccare l'esibizione dell'Angelo. Forse si tratta di Arisa? Eppure niente e nessuno sembra togliere dalla testa del cantante il Pavone. Il bello è accaduto proprio a questo punto e in diretta tv. Il pubblico stesso non si è lasciato sfuggire una frecciatina niente male.































"Quando si lavora con la voce truccata è possibile fare tutto, come mi insegna Facchinetti. Io non ho i social che mi danno le risposte". Ecco lei, Patty Pravo che affonda Facchinetti. Il pubblico in delirio: "Patty Pravo che stende Facchinetti! Beccato" ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro ha scritto "Patty è la vipera che morde Facchinetti. Adoro". E ancora: "Patty Pravo asfalta Facchinetti che copia le battute da Twitter, volo via". E di Facchinetti cosa avranno detto? "#facchinettiche cerca di salvare l'insalvabile #leone #albano #IlCantanteMascherato" o ancora: "#facchinetti col parrucchino è qualcosa di imbarazzante". Non è il solo a pensarlo, visto che anche un altro utente scrive: "#facchinetti ha il parrucchino? #IlCantanteMascherato".









L’attenzione sembra ormai essere finita proprio lì: “perchè #Facchinetti deve andá in onda in prime time su Rai 1 vestito come no scappato de casa. Ma neanche la mattina del 1 gennaio a cercá un bar aperto”. Insomma, per il pubblico vince lei, la cantante di Pensiero Stupendo. Per l’intramontabile voce androgina, il ritorno in tv non poteva che andare bene. Eppure la stessa ‘tigre’ di La bambola ha svelato di avere creduto di morire. Accadeva nel 2012.Il settimanale Gente ha raccolto un’intervista in cui Patty ha raccontato senza veli il periodo di una profonda depressione. (Continua dopo le foto).

“Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. Non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. Ricordo che mi sono detta: Basta, è finita. Ho creduto di morire. Non dormivo più, i farmaci erano come acqua, le notti interminabili, a fissare il soffitto credendo di impazzire. La sera salivo sul palco divorata dalla stanchezza e dall’ansia. allora mi sono chiusa in camera, al buio, i telefoni spenti. Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo”. L’amore che ha salvato la cantante è proprio quello del dono disinteressato vero il prossimo: “Partire per l’Africa con Gino Strada, aiutare sul campo chi sta peggio di noi. Dopo aver ricevuto tanto, credo sia giunto il momento di dare. Ai bambini soprattutto”. L’intervista ultimava con una dichiarazione forte: “Finché una mattina mi sono alzata, ho aperto la porta della camera e mi sono infilata in cucina. Nella dispensa c’erano solo un cartone di latte e dei Pavesini, ho iniziato a mangiare e sono tornata a vivere”.

