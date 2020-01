Melita Toniolo comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a numerosi concorsi di bellezza, provini per trasmissioni televisive e ottenendo piccoli ruoli come valletta in alcune reti locali.

Dopo aver preso parte a una puntata del programma Distraction condotto da Enrico Papi, Melita nel 2006 partecipa a Le Iene debuttando su Italia Uno. L’anno dopo partecipa alla settima edizione del Grande Fratello, condotto da Alessia Marcuzzi, andato in onda su Canale Cinque, ma viene eliminata alla settima puntata. L’esperienza nel reality show più seguito della televisione italiana le consente di farsi conoscere e apprezzare, soprattutto per le sue doti fisiche, dal grande pubblico e inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)

















In questo periodo Melita pubblica qualche calendario sexy e partecipa a un’edizione di Lucignolo divenendo inviata. Nel 2007 conduce Camerino virtuale – The Box Game, debutta al cinema con la pellicola A Light of Passion e lavora nella sit comedy Medici Miei con Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti trasmessa su Italia Uno. Nel 2008 partecipa a La Talpa 3, reality show condotto da Paola Perego classificandosi al terzo posto. (Continua a leggere dopo la foto)















Melita nel 2009 decide di allargare le proprie esperienze lavorative debuttando in Rai nel programma Quelli che… il calcio condotto da Simona Ventura. Ma la nomea da donna tutta sensualità e curve non le va giù e quindi decide di allontanarsi dal mondo della televisione e del gossip, di studiare recitazione e lavorare in teatro. (Continua a leggere dopo la foto)









Oggi Melita è una mamma felice che condivide i suoi momenti quotidiani sui social. Il figlio Daniel, avuto dal compagno Andrea Viganò, è nato il 14 dicembre 2017 e ha cambiato la vita della Diavolita. Melita, come si vede e si legge su Instagram, è felice e rilassata. È fiera del suo bambino e lo ama sopra ogni cosa. E lui è veramente bellissimo. Uno degli ultimi scatti ha ricevuto tantissimi like e commenti.

“Un passo indietro”. Dopo la frase infelice di Amadeus, la polemica non si placa. E Giovanna Civitillo interviene