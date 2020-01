Wanda Nara è stata protagonista anche nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio, al ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini. Prima del reality show aveva deciso di riprendersi in intimo, mentre un truccatore era intento a spalmarle la crema sul suo stratosferico lato B. Ed anche nel recente passato aveva deliziato tutti con immagini di sé praticamente a luci rosse e quasi da censurare. Anche qualche ora fa ha deciso di esagerare.

La moglie del calciatore del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ha pubblicato una foto nel territorio francese. Infatti, si può notare la Tour Eiffel, a dimostrazione del fatto che si trovava nella capitale Parigi. Non è chiaro quando sia stata scattata questa istantanea, ma non è questo ovviamente che ha attirato l’attenzione dei suoi fan. C’è un dettaglio molto ‘hot’ che ha scatenato fantasie di ogni genere nei suoi tantissimi ammiratori. (Continua dopo la foto)

















Nonostante le temperature molto fredde, nel post pubblicato su Instagram indossa una giacca che si apre su un particolare decisamente ‘hot’. Ha deciso di aprirla per far ammirare ai suoi follower un nuovo e spettacolare tatuaggio: un uccello. Posizionato proprio dove la modella argentina Belen Rodriguez ha la famigerata ‘farfallina’. Il ‘vedo non vedo’ della parte più intima del suo corpo ha mandato in tilt gli utenti, che hanno rischiato il collasso. (Continua dopo la foto)























In pochissimo tempo la foto è riuscita a conquistare oltre 180 mila like. E centinaia sono stati i commenti che sono apparsi sul suo profilo del popolare social network. “Mamma mia, come sei bella”, “Sei stupenda e sexy, complimenti”, “Bella la rondine”, “Sei fantastica”, “Monella”, “Quanto sei fi…a”, “Sei una meraviglia” alcuni dei messaggi più significativi. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Iba volando con las alas rotas 🦅 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Gen 2020 alle ore 8:34 PST

Ed ancora: “Ammiro le tue curve”, “Quanto sei meravigliosa, uno spettacolo”. Al ‘GF Vip’ ha parlato dei suoi figli: “Oggi sono qui a lavorare perché ho cinque figli e non voglio che nessun uomo abbia il diritto di sentire di darmi una mano perché la responsabilità è mia. Ho scelto di esserlo giovanissima mamma, avevo venti anni e mi tengo questa responsabilità. E quando mi chiedono perché lavori è perché sono mamma e ho la responsabilità dei miei figli fino in fondo”. Il suo Instagram diventa sempre più bollente giorno dopo giorno, non resta adesso che aspettare un altro suo post nelle prossime ore.

Bellissima, ma anche lui non scherza. Luca Sabbioni (ex modello): chi è il ‘signor’ Stefanenko