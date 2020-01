La bellissima cantante Anna Tatangelo non smette mai di sorprendere. La sua bellezza è conosciuta da tutti e lei fa davvero poco per non metterla in mostra. Infatti, la compagna dell’artista Gigi D’Alessio è molto seguita sui social network e molto spesso entusiasma tutti i suoi fan con scatti da capogiro. E qualche ora fa ha voluto nuovamente infiammare la rete con un post decisamente molto accattivante e sensuale, che ha messo in evidenza un particolare.

Si è immortalata mentre era distesa su un letto ed il suo sguardo verso la camera è molto ‘bollente’ e provocante. Inoltre, non si può non notare un dettaglio. Anna ha scelto un look molto intrigante, che ha lasciato scoperto una parte del suo stratosferico corpo. La temperatura dei suoi ammiratori è salita di moltissimi gradi ed i commenti lasciati sotto l’immagine sono stati innumerevoli. (Continua dopo la foto)

















La sua schiena è infatti completamente scoperta e la si può ammirare in tutta la sua perfezione. E si intravede anche il suo favoloso tatuaggio. In molti avrebbero comunque sperato di vedere anche un’immagine di lei diversa, visto che ha un esplosivo décolleté ed un bellissimo lato B che non sono stavolta stati inquadrati dall’artista originaria di Sora. Ma andiamo a vedere quali sono stati i messaggi pubblicati dai follower. (Continua dopo la foto)























I like raccolti sono ormai vicini a raggiungere la soglia dei 40 mila. Mentre questi sono i principali post degli utenti: “Ti bacerei fino a scoppiare”, “Quanta bellezza, hai un fisico perfetto!”, “Ma quanta bellezza! Sei di un’eleganza esagerata ed hai un profilo perfetto!”, “Facci vedere le coppe!”, “Ok…Sto svenendo e la colpa è solo di Anna!”. Ed ancora: “Splendida”, “Sei sempre al top”, “Che spettacolo”, “Sei bellissima”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:58 PST

A ’20 anni che siamo italiani’ la Tatangelo si era resa protagonista di un siparietto simpatico con Vanessa Incontrada, che supportava Gigi D’Alessio nella trasmissione. Alla domanda: “Gigi è molto simpatico. Anche a casa lo è?”, lei aveva replicato: “A casa un po’ meno!”. Queste dichiarazioni avevano scatenato le risate del pubblico presente. Poi però, al termine di una sua esibizione, si era rivolta al suo partner e a Vanessa affermando: ““Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani, vedervi così divertiti è una soddisfazione anche per chi vi sta accanto”.

