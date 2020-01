Momento magico per l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, Maddalena Corvaglia, che ha raggiunto la soglia dei 40 anni. Per l’occasione il suo fidanzato Alessandro Viani ha deciso di stupirla organizzandole una straordinaria festa a sorpresa grazie al supporto di amici e amiche. Maddalena si è quindi messa definitivamente alle spalle la relazione fallita con il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, con il quale ha anche concepito una bambina.

Ora è al settimo cielo in compagnia di Alessandro e nelle scorse ore sono anche circolate voci molto importanti sul loro futuro. C’è infatti chi ipotizza che il loro amore sia già in fase avanzata, quindi il matrimonio pare non sia assolutamente un obiettivo lontano. Il party a sorpresa è stato scoperto dal settimanale ‘Oggi’. Andiamo a conoscere i dettagli sui festeggiamenti della donna. (Continua dopo la foto)

















Secondo quanto scritto sul settimanale, il partner ha prenotato un intero ristorante di Milano molto famoso. Ed ‘Oggi’ ha aggiunto: “Si dice che tra i due arriveranno i fiori d’arancio”. Ma a far rumore è stata anche un’altra notizia. Era assente al suo compleanno Elisabetta Canalis, con la quale in passato aveva degli ottimi rapporti. Adesso sembra proprio che le due non siano più così legate e questa pesante assenza in un giorno importante ne è una dimostrazione. (Continua dopo la foto)























Non si sanno con certezza i motivi di questa possibile fine della loro amicizia ed anche i giornali hanno fatto fatica a sapere tutto. Soltanto Elisabetta in passato si era lasciata andare ad una dichiarazione in merito: “Si tratta di un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. Mentre Maddalena non ha mai rotto il silenzio. Qualche indiscrezione sulle cause è comunque uscita fuori recentemente. (Continua dopo la foto)

Sembra che le prime problematiche siano nate per una palestra aperta insieme negli Stati Uniti, precisamente nella città di Los Angeles. Lì la Corvaglia aveva anche vissuto per un periodo di tempo. Attualmente, pare che l’attività commerciale sia stata data in affitto. La conduttrice e showgirl salentina, classe 1980, dal 2016 al 2018 è stata la presentatrice di ‘Paperissima Sprint’ su Canale 5, mentre nel 2014 e 2015 è stata protagonista su Agon Channel con ‘My Bodyguard’. Da segnalare nel 2014 anche la sua partecipazione in veste di concorrente al talent ‘Si può fare!’ su Rai 1.

