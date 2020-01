La fantastica Wanda Nara è pronta per fiondarsi nella nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, che andrà in onda stasera su Canale 5. La moglie del calciatore Mauro Icardi ha già incantato praticamente tutti, soprattutto nel primo appuntamento del reality show, quando si presentò con un lungo abito di colore nero. Il vestito aveva una scollatura molto evidente e sulle gambe era trasparente. Dunque, sensualità allo stato puro.

Spesso delizia i suoi fan con storie o foto pubblicate sul suo profilo Instagram molto provocanti e ‘bollenti’. Venerdì scorso infatti si era immortalata mentre era in sauna con addosso soltanto un intimo colo carne. Il suo lato B era stato apprezzato notevolmente dai fan e la sua perfezione era racchiusa in quella immagine. E poco fa si è nuovamente ripetuta, sfoderando un fisico da urlo. Vediamo cosa ha proposto ai suoi follower. (Continua dopo la foto)

















Ha infatti pubblicato una storia, mentre è intenta a prepararsi in vista della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Lo scatto è stratosferico, visto che si è fatta vedere in intimo. Si può osservare ed ammirare il suo favoloso lato B, mentre il suo esplosivo décolleté è coperto dal suo braccio. Inoltre c’è un’altra persona al suo fianco, invidiata da milioni di persone. (Continua dopo la foto)























Un uomo, presumibilmente un costumista o un truccatore, ha lo sguardo verso il suo lato B. Ma non perché intento a guardarlo. Lui sembra infatti le stia mettendo una crema probabilmente per rendere ancora migliore l’aspetto. Ed è stato proprio in quel momento che la vulcanica Wanda ha voluto riprendersi. Chissà cosa combinerà stasera in veste di opinionista, ma nel frattempo ha già conquistato nuovamente tutti con la sua sensualità inimitabile. (Continua dopo la foto)

A far discutere era stato il suo abito indossato al debutto del ‘GF Vip’. Non aveva deciso di presentarsi con un vestito molto costoso. Infatti quello scelto dall’opinionista è una creazione del brand Ombelico, boutique napoletana che nell’ultimo periodo ha raggiunto il successo vestendo altre celebrities come Elettra Lamborghini e i cui abiti hanno un costo non troppo elevato, sul sito del marchio, infatti, il modello più costoso ha un prezzo di 580 euro. Cifra di certo non molto bassa per i comuni mortali, ma di certo irrisorie per Wanda Nara che per la festa di lusso del suo ultimo compleanno aveva indossato un abito che costava quasi 1000 euro.

