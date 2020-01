Ilaria Teolis di Temptation Island innamorata: chi è il nuovo fidanzato

A ‘Temptation Island 2019’ interruppe la sua relazione con il fidanzato Massimo Colantoni, ma adesso la bellissima Ilaria Teolis è completamente innamorata. Si è infatti legata sentimentalmente con Andrea Cirillo. Bellissimo il bacio che si sono scambiati sul red carpet, durante la proiezione del film ‘Jojo Rabbit’ al teatro di via delle Quattro Fontane a Roma. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo ed ha davvero fatto perdere la testa alla giovane.

In occasione di Capodanno, sul suo profilo Instagram rivolse un romantico post al suo partner. La coppia trascorse l'ultimo giorno dell'anno nella favolosa località di Sharm el-Sheikh. Queste le parole nei confronti di Andrea: "Mi auguro di essere felice, di essere serena, di diventare donna, di crescere ancora…di vivere nuove avventure con le amiche che mi sono scelta, ma soprattutto di iniziarlo con te, la scoperta più bella che potessi fare. Buon 2020 ragazzi…Amatevi".

















In quella circostanza pubblicò per la prima volta un'immagine in sua compagnia, ufficializzando di fatto la liaison d'amore. In molti si chiedono chi sia davvero l'uomo che ha conquistato la Teolis, anche se sul suo conto non si sa moltissimo. Come abbiamo detto precedentemente, non è famoso ed ha un profilo Instagram privato. Ma c'è una cosa che risalta agli occhi.























Cirillo è chiaramente un amante dei tatuaggi, avendone infatti numerosi su tutto il suo corpo. La storia d'amore non sarebbe nata tantissimo tempo fa, ma la loro conoscenza sarebbe abbastanza recente. In passato, anche durante alcune sue Instagram stories, Ilaria Teolis aveva voluto dire la sua sul nuovo fidanzato, non disdegnando inoltre qualche punzecchiatura nei confronti probabilmente dell'ex Colantoni.

“Io sto bene in questo periodo, mi andava di condividerlo con voi. Sto molto, molto, molto bene, però non parlo perché non si sa mai qua. Perciò stiamo zitte, vediamo come andrà insomma! Metti che qualcuno me la tira…”. In passato, una follower l’aveva accusata di aver fatto troppo ricorso agli interventi di chirurgia estetica. Ed Ilaria aveva risposto così: “Ciao, in realtà sono sempre stata pro la chirurgia, soprattutto per chi come me aveva un problema. Non capisco il fatto di esagerare con la chirurgia. Ma sinceramente non credo di dover dare tante spiegazioni. Buona giornata”.

