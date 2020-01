La bellissima figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, non è mai banale e molto spesso ha fatto discutere per le sue foto quasi da censura. Ricorderete infatti nel periodo natalizio, quando decise di immortalarsi a testa in giù e con addosso soltanto alcune luci di Natale. Per il resto, non aveva praticamente nient’altro, nemmeno le mutandine ed il reggiseno. E ciò che ha fatto alcune ore fa è destinato ad innescare nuove discussioni.

Ha sempre manifestato apertamente la sua sensualità e provocazione ed anche stavolta ha voluto infiammare la rete con uno scatto super ‘bollente’ dalla città di Milano, pubblicato sul suo profilo Instagram. La donna si è infatti spogliata completamente di fronte al Duomo della città lombarda e chissà se qualcuno non l’avrà ammirata dal vivo. L’istantanea molto intima è stata scattata di notte. E vediamo cosa si può ammirare principalmente. (Continua dopo la foto)

















La 45enne è ripresa di spalle, dunque il suo sguardo è rivolto verso il Duomo. E i follower hanno quindi potuto apprezzare il suo spettacolare lato B, praticamente in bella mostra essendoci la totale assenza delle mutandine. I suoi seguaci hanno rischiato di svenire e si sono scatenati, inondandola di mi piace e commenti. Ecco cosa hanno scritto sotto il suo post a luci rosse. (Continua dopo la foto)























“Riesci ad eclissare qualsiasi monumento”, “Il Duomo sei tu”, “Devi dire grazie alla tua mamma se sei così bella e pensa quanto ancora lo sarai dato che tua madre lo è ancora oggi”, “Bellissima…un nudo come il tuo turba perché non sono in molti a poterselo permettere”. Ed altri ancora: “Unica”, “Bel cu…o”, “Questa foto non è volgare, fa vedere due bellezze della nostra Italia”, “Essere liberi dagli indumenti fa bene allo spirito”. (Continua dopo la foto)

Rivelli, classe 1974, è nata a Monaco di Baviera, città della Germania. Per quanto concerne la sua sfera privata, ha frequentato per molti anni il produttore cinematografico spagnolo, José Luis Bermùdez de Castro, nella convinzione che fosse il suo papà, ma il test del Dna rivelò che non ci fosse legame tra i due. Nel 1996 è diventata mamma di Akash e nel 2002 ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski. Dopo nove mesi si è separata e nel 2008 è arrivato il definitivo divorzio. Nel 2010 ha annunciato di essere bisessuale. La sua ultima esperienza cinematografica si è concretizzata nel 2017 con il film ‘Dove non ho mai abitato’, mentre due anni prima è stata protagonista in televisione nel reality ‘Pechino Express’.

