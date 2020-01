Vi abbiamo raccontato in un precedente articolo dell’intervista rilasciata dall’ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini, al programma ‘Rivelo’ di Real Time. Alla conduzione di questa trasmissione c’è la bellissima Lorella Boccia, la ballerina di danza classica protagonista ad ‘Amici 12’. Sul suo profilo Instagram è seguitissima e molto spesso sorprende i suoi fan con immagini sempre più interessanti ed accattivanti.

E soltanto qualche ora fa ha voluto mettere in mostra la sua immensa bellezza, pubblicando sul popolare social network uno scatto quasi da censura, che ha mandato in tilt i follower. Oltre al suo sguardo ammaliante, c’è un dettaglio in particolare che ha scatenato fantasie di ogni genere negli utenti. E c’è già chi sogna nuove istantanee simili nelle prossime ore. Perché stavolta Lorella ha veramente esagerato. (Continua dopo la foto)

















La danzatrice ha deciso innanzitutto di mordersi le sue labbra in maniera molto sensuale ed il suo sguardo rivolto verso l’obiettivo è da sogno. Poi l’outfit super sexy scelto per l’occasione ha fatto tutto il resto. La giovane si è infatti presentata con un vestito di colore nero che ha una scollatura profondissima. Poco spazio è lasciato all’immaginazione, visto che il suo seno si intravede in tutta la sua esplosività. (Continua dopo la foto)























Il suo décolleté lo si può ammirare perfettamente e sembra possa uscire del tutto da un momento all’altro. Un look che ha colpito praticamente tutti. Gli oltre 35 mila like finora ottenuti ne sono una testimonianza. Da segnalare anche il commento della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli: “Sei uno spettacolo!”. Non è stata ovviamente l’unica ad inchinarsi davanti a questa foto. Vediamo cosa hanno scritto gli altri fan. (Continua dopo la foto)

“Quanto sei bella”, “Sei meravigliosa”, “Bellissima, mi sposi?”, “Uno schianto!”, “Un sogno”, “Incantevole, fantastica”, “Di una bellezza unica”, “Senza parole”, “Che fi…a”, “Che bonazza”, sono sono alcuni dei messaggi postati dai suoi seguaci. Lorella, classe 1991, si è sposata lo scorso primo giugno a Roma con il cugino del tentatore Gianmaria Gerolin, Niccolò Presta. Il papà della giovane non è riuscito a portarla all’altare, essendo deceduto. Nello scorso mese di ottobre, i neo sposi hanno subito un’aggressione e sono stati minacciati con un coltello e derubati.

